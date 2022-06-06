▲ 【FinTech】華爾街、倫敦銀行家爆離職潮 紛跳槽金融科技公司 高盛兩年間有37人轉投Coinbase

彭博報道，據職場情報公司Revelio Labs匯編的數據，華爾街、倫敦和矽谷的銀行家、工程師、數據科學家和銷售人員都加入了大流行期間加速外流行列。

Revelio指，自大流行開始以來，從傳統銀行，如高盛（美：GS）和滙豐 （00005） 離職，轉往包括Coinbase Global Inc.和Revolut Ltd.在內的金融科技公司任職的情況相關數據，增長了75%。

滙豐59人轉投英國虛銀工作

報道指，高質素的員工轉到新領域角色情況增加，是由於緊張的就業市場讓許多科技員工轉工，尋求更高薪酬和更靈活的常規。從前年1月到今年4月，高盛有37名員工轉投美國最大的加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）。另有21名高盛員工加入了企業信用卡初創公司Brex Inc.，18名員工去了SoFi Techologies， Inc.。滙豐約有38名員工轉投虛銀Revolut，21人去了虛銀Monzo。

Revelio數據顯示，僅Coinbase就從亞馬遜（美：AMZN）挖走了197名員工，從Google的母公司Alphabet Inc.（美：GOOG）挖走97人，從微軟（美：MSFT）挖走73人，從Meta Platforms Inc.（美：FB）招聘了72人。

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