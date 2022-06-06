【滙市專家】中銀香港專家看美元審慎 料美滙指數在105已見頂

▲ 中銀香港投資管理首席交易員王兆宗料，美元在105已見頂。

全球聚焦聯儲局於6月16日（本港時間）公布議息結果，中銀香港 （02388） 的專家預期，由現時至今年底，儲局料加5次息，合共累計上調1.75厘。他同時預料美滙指數約在100到105上落，而且在105水平已見頂。

中銀香港投資管理首席交易員王兆宗回應本報查詢指，聯儲局今年已加息2次，共75點子，近日公布的5月貨幣政策會議紀要，顯示聯儲局官員對未來兩次會議各加息50點子已達成共識，並將按經濟數據的變化及前景調整加息步伐。雖然4月份消費者核心價格指數按年升幅較3月份放緩，但依然於40年來高位運行，加上烏克蘭局勢持續，將支持油價及通脹續處高位，預計儲局仍需於年內餘下會議加息175點子（6、7月各50點子，餘下3次會議各25點子）。

王兆宗說，考慮到市場已大致消化聯儲局的加息預期，而且歐洲、澳紐等主要經濟體，亦需通過加息壓抑通脹，預期美滙指數已於105水平見頂，但下行空間有限，預期現時至今年底的高低區間介乎100至105。

此外，澳洲也於明天（7日）議息，王兆宗認為，澳洲同樣受高通脹困擾，今年第一季消費者價格指數按年增長5.1%，創2001年以來最大增幅，並突破央行2%到3%的目標區間；其第一季度GDP按年增長3.3%，超市場預期。根據澳洲儲備銀行最新會議紀要顯示，在勞動力市場緊張的情況下，勞動力成本正在上升，估計其需要進一步提高利率，以確保通脹隨著時間的推移、恢復到目標水平。

王兆宗表示，由於澳洲央行開會頻率較其他主要央行多，達每年11次，因此將有更大空間微調貨幣政策，預期澳洲央行將於6、7、8、9及11月會議各加息25點子，累加125至160點子。

問及澳紐加幣中，最看好哪隻。王兆宗認為，加元可看高一線，因歐盟就禁運俄羅斯石油達成共識，使俄羅斯石油出口量大幅降低，帶動油價上升，布蘭特原油曾升穿120美元水平。而加拿大於5月底公布的3月份GDP，按月增長0.7%，優於市場預期。加央行已於上周三（6月1日）再次加息50點子至1.5厘，並表示可能加大力度對抗物價急升，估計其將持續加息，直至通脹受控。在預期油價將於高位維持一段時間的背景下，加元或可於3隻商品貨幣中看高一線。

那邊廂，本周市場另一焦點是歐洲央行於本周四（9日）議息，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今早回應本報查詢指，預期歐洲央行於今年7月、9月及12月每次加息25點子，明年3月再加息25點子。

然而，即使歐洲加4次息，息率共上調1厘，市料仍無助歐元滙價擺脫弱勢，畢竟歐洲處於俄烏危機的風眼。廖嘉豪料，3個月內歐元再下試1算，未來半年至1年稍回升至1.02，兩年的長期目標為1.1。

反觀，美元未見頂，廖嘉豪預測美滙指數於3個月內挑戰107.41新高，未來半年至1年高企在107.34，兩年長期目標為99.33。

另外，英鎊亦備受關注，英倫銀行於6月16日議息。中信銀行（國際）首席經濟師卓亮早前指，英國通脹持續攀升，且抛離工資升幅，相信政局發展不會拖慢英倫銀行的未來加息步伐。可是，英國經濟顯著減弱，衰退風險上升，英鎊表現仍然不樂觀，年底目標約1.23。

廖嘉豪暫維持英倫銀行於今年6月及8月會再加息的預期，然後先暫停再加。英鎊的3個月預測為1.18，未來半年及1年報1.2，長期目標料1.28。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪