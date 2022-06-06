【加密騙局】美國聯邦貿易委員會發布加密詐騙報告 去年加密騙局受害人達4.6萬人 涉及金額逾10億美元

美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，簡稱 FTC），近日發布了一份有關加密詐騙的報告。報告顯示，自2021年初以來，有超過4.6萬人稱，自己因為加密貨幣詐騙總共損失超過10億美元（約78億元），佔了報告所涉及的所有損失四分之一，而個人報告的中位數損失更高達2600美元（約20280元）。

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報告指出，社群媒體以及加密貨幣是最佳的詐欺的組合。自2021年以來，近一半報告的騙都經由社群媒體平台上的廣告、貼文或消息傳播，其中幾家排名靠前的平台分別為Instagram（32%）、Facebook（26%）、WhatsApp（9%）和Telegram（7%）。而涉及的加密貨幣則以比特幣（70%）佔比最高，其次是泰達幣（10%）和以太幣（9%）。

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此外，20至49歲的人報告丟失加密貨幣的可能性是年長群體的三倍多。報告指出，30多歲的人受到的打擊最大，自2021以來，他們報告的詐欺損失中有35%是加密貨幣。

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記者：鄭日棱