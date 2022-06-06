▲ 【公益慈善】阿里巴巴：去年4月至今年3月每位「阿里人」平均用6.3個小時投身公益 上海疫情期間超過4,500員工自發擔任義工

阿里巴巴 （09988） 稱公司致力為商家及消費者搭建投入公益項目的橋樑，阿里巴巴員工亦親赴前線提供公益服務，由2021年4月至2022年3月，阿里巴巴集團及其員工在消除數字鴻溝、協助欠發達縣域等層面，以互聯網及數字化技術推動公益創新，每位「阿里人」平均用6.3個小時投身公益。

阿里巴巴稱，員工利用自身專長及技能，投入助老扶弱、推動環保及鄉村振興等項目，在截至今年3月底止的12個月，每位「阿里人」平均達成6.3公益時。今年3月至5月，上海進一步升級疫情防控期間，自發在上海做義工（志願者）的阿里巴巴員工超過4,500名。

阿里巴巴公益基金會理事長孫利軍認為，阿里巴巴除了直接投入公益，還格外看重通過服務好生態夥伴，在不同業態下讓更多的愛心商家及消費者參與及行動，讓所有人幫助所有人，推動整個社會更加溫暖及充滿正能量。孫利軍稱，尤其能看得到中國廣闊的鄉村及公益需求，而阿里巴巴集團駐紮於中國21個欠發達縣域的特派員，將會成為良好的連繫角色。

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