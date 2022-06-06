【虛擬經濟】INDEX GAME夥拍nspace進軍The Sandbox 創立「元宇宙第一漫畫廊」 為港漫《龍虎門》推出NFT

本地元宇宙體驗創作公司INDEX GAME，聯同台灣策展團隊nspace宣布進軍The Sandbox，創立元宇宙第一漫畫廊（World Meta Comic Corridor），為動漫迷、創作者及NFT收藏家，提供一個虛實結合的動漫主題空間。本地著名漫畫《龍虎門》，將會是項目的首個IP授權創作，當中的經典封面、精彩特寫、角色招數等內容，將被製成《龍虎門》NFT，並預計於The Sandbox Alpha Season 3 & 4面世。

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台灣策展團隊nspace表示，《龍虎門》NFT不止為漫畫界帶來一次極具意義的革新，同時也是龍虎門重大的里程碑，它將同時使IP創作方與NFT持有者獲益。漫畫創作方通過NFT可以確保作品在數碼化的過程中不被侵犯版權，還能觸及更多的愛好者；而愛好者也能在持有NFT後獲得記錄在鏈上的不可篡改的所有權，讓愛好者變身成為數碼資產的發行人，配合社群、資產相結合等，還能使持有的NFT不斷增值。

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INDEX GAME聯合創辦人王碧琪表示：「我們很高興能與nspace合作創建『元宇宙第一漫畫廊』，我們期望透過跨界合作收藏不同動漫IP轉化成NFT，將動漫推向元宇宙，呈現昔日香港漫畫文化，重溫香港人的集體回憶，製造更多元化、多方面的玩家體驗。」

展望未來，「元宇宙第一漫畫廊」還會收集來自日本、美國的知名漫畫參與展出，讓更多動漫都能在元宇宙的世界裡擁有一席之地，期望能做到漫畫跨界的互動。

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責任編輯：嚴浩文