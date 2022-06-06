【俄烏局勢】俄羅斯停供天然氣　德國購氣成本年增421億

據德媒《周日世界報》（Welt am Sonntag）引述業內人士報道，由於俄羅斯的制裁，德國如要維持天然氣供應，恐使德國納稅人和天然氣用戶一年多花費50億歐元（約421億港元）。

俄侵戰爭爆發後，俄羅斯決定停止向俄天然氣巨擘Gazprom的前德國分公司Gazprom Germania供氣，其後該企業由德國天然氣管理機構接手。自始之後，德國需在市場購買替代天然氣，以供當地政府使用。

報道引述德國經濟部發言人表示，預計每天需要採購1000萬立方米的替代天然氣，目前預計成本為每年約35億歐元（約294億港元）。據經濟部長哈貝克（Robert Habeck）上周三（1日）下令，裝填天然氣儲存設施後，令成本進一步增至50億歐元。

報道還稱，多出來的成本將從10月起以天然氣稅的形式轉嫁給能源供應商和消費者身上。

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責任編輯：黃苑筠