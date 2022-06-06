【Telegram爭議】安全性被誇大？Telegram被指向德國政府交用戶資料

▲ Telegram一直強調無論用戶是否使用E2EE加密，有關政府若要得到用戶資料，必須通過非常高的準則，該企才會順從要求並提供資料。

Telegram（TG）一直以保障用戶私隱著稱。惟近日卻被德國傳媒踢爆，Telegram曾因應德國聯邦刑事警察局的要求，提供過多個涉及恐怖份子和虐待兒童案疑犯的資料。外媒AndroidPolice在報道刊登後嘗試聯絡Telegram，但暫時未獲回應。

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德國傳媒《明鏡週刊》報道指出，德國政府早前向Telegram施壓，希望該企能夠配合當局的調查，提供極端右翼組織在平台散佈訊息和組織行動，最終Telegram僅提供涉及恐怖份子和虐待兒童案疑犯的資料。與此同時，當局還要求Telegram提供部份涉及的刑事案件資料，但卻遭Telegram無視，只自行將相關用戶和群組封鎖。

Telegram一直強調無論用戶是否使用E2EE加密，有關政府若要得到用戶資料，必須通過非常高的準則，該企才會順從要求並提供資料。而Telegram也在2018年最後修訂的私隱條款中也列明，除非收到有關恐怖主義相關罪行的搜令，才會向有關當局交出用戶的IP地址和電話號碼。

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責任編輯：曾曉汶

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