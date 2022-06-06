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白石角Silicon Hill第1期加推153伙　全盤最細開放式戶首登場　折實入場價379.88萬起

股樓投資 16:25 2022/06/06

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由新地（00016）發展的白石角新盤Silicon Hill第一期，於上周五端午節假期（3日）首輪開售，即日沽清全數單位。發展商隨即宣布加推新一張價單，推出153伙，當中包括首次推出的全盤最細開放式單位，折實售價不到400萬元。

據價單第4號顯示，今批加推153伙，新一批單位涵蓋開放式至三房單位，實用面積由217至580平方呎，價單售價由460.47萬至1,321.45萬元，價單呎價則由19,912至24,671元；以折實售價計，整批入場價由379.88萬元起，至最貴1,090.19萬元，折實呎價則介乎16,427至20,354元。

Silicon Hill第1期示範單位

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今批入場價單位為Silicon Hill翠景閣第3座2樓A5室及翠景閣第5座2樓A5室，實用面積為217平方呎，屬開放式間隔，折實價為379.88萬元。新地副董事總經理雷霆表示，整批折實平均呎價為17,661元；預計稍後公布銷售安排，於本周六（11日）進行次輪推售。

事實上，項目推出首張價單時，折實平均呎價為17,498元，與是次推出的新一批單位平均呎價相差不到1%，屬原價加推水平。

同場加映︰【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 二手市場 發展商 Silicon Hill 白石角 新地

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