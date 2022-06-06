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【Google母企】旗下YouTube影片涉誹謗澳洲前議員　澳洲法院裁定Alphabet 須賠償405萬港元

股市 18:42 2022/06/06

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【Google母企】旗下YouTube影片涉誹謗澳洲前議員　澳洲法院裁定Alphabet 須賠償405萬港元

澳洲法院裁定Google母企Alphabet（美：GOOGL）旗下Youtube平台上一段影片涉誹謗，需向澳洲前議員John Barilaro賠償71.5萬澳元（約405萬港元）。

Alphabet盤前報2321.35美元，升1.33%。

今次裁決再度引發科技平台對於涉及誹謗內容須負多少法律責任，澳洲是少數裁定線上平台與內容出版方擁有同樣法例責任的國家。

涉事Youtube片段由用戶Jordan Shank拍攝，他在Meta平台擁有62.5萬訂閱用戶及34.6萬追蹤用戶，該片段多次形容John Barilaro腐敗，但沒有引用可靠的證據，並攻擊Barilaro的意大利血統，法官指，上述內容無異於仇恨言論。

John Barilaro於去年10月，即片段上載後一年辭去新南威爾士副州長一職及退出澳洲政壇，承認在Jordan Shark之影片、誹謗訴訟及澳洲反腐敗委員會的調查上感壓力。

【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀

更多美股新聞，可瀏覽【美股焦點】，相關文章：

【沽注一擲原型】Michael Burry跌市又賺錢　上季做淡蘋果又轉買入Google及Meta等、其美股投資組合價值大增逾倍

【Google業績】Alphabet純利按季跌兩成　另斥700億美元回購、盤後仍一度跌逾6%

【美股焦點】法國法院駁回Google上訴　維持其濫用搜索地位的12.8億港元罰款

 

 

美股 谷歌（美：GOOGL） YouTube Google

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