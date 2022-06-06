【新股IPO】美因基因通過上市聆訊　去年利潤微跌0.1%至7900萬人幣

▲ 美因基因通過上市聆訊 去年利潤微跌0.1%至7900萬人幣

中國基因檢測平台美因基因通過港交所上市聆訊。美因基因去年全年收入達2.37億元（人民幣，下同），按年增長16.7%，全年利潤為7901.5萬元，按年微跌0.1%，中信建國際投為獨家保薦人。

美因基因主要專注於消費級基因檢測及癌症篩查服務。以2021年收入為例，消費級基因檢測服務的收入達1.35億元，佔比達57.1%，癌症篩查服務收入超過1億元，佔比42.4%。

公司自2016年成立，截至去年底合共進行超過1200萬次基因檢測，在2020年平均每月進行逾24.6萬次檢測。

不過，公司預計，由於今年增加研發開支，以開發IVD註冊管線，以及增加銷售及營銷開支，為產品未來商業化做準備，預期公司今年綜合淨利潤將較去年低。

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