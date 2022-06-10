【屋有必測之風雲】工廈劏房乾淨企理租金又平 專攻年輕無殼族 點解成為定時炸彈?

這些年來，福爾摩.B破解了許多棘手房屋問題，身價逐漸「水漲船高」，不少機構爭相邀他作演講嘉賓。這天趁着假期，他抽空來到自己的大學母校與學弟學妹們互動，順便回到舊地懷緬一下「那些年」的回憶。

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看着這班充滿朝氣活力的年輕一代，福爾摩.B也活潑起來，問道：「對於香港房屋，大家有甚麼看法呢？」一位男同學舉手回答：「香港的房屋就是貴和細！就算是畢業後也很難擁有一個自己的空間，連拍拖都沒有地方，難怪我沒有女朋友。」語畢，頓時哄堂大笑。

的確，福爾摩.B也深有同感，「所以面對香港如此高昂租金，不少人都會選擇租劏房，不知道大家對此認識有多深呢？」他隨即展示出了一張網上截圖，圖中是一個頗為整潔的劏房單位，業主更強調這是合法間隔，租金比市價便宜，是「手快有，手慢無」的「筍盤」。

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「大家認為這間劏房值得租嗎？」福爾摩.B問道。同學議論紛紛，一位女同學說：「我覺得物超所值，看上去乾淨又企理，好過那些又殘又舊的唐樓。」福爾摩.B笑而不語，隨即又展示了另一張圖片，依然是同一個單位，但單位廁所的間隔十分奇怪，外部走廊環境也不是正規住宅，而是工廠大廈。「如果單位是這樣的話，你也想繼續租住嗎？」福爾摩.B追問。女同學面露難色，思考了一會兒說：「我應該也是會租的，畢竟價錢真的很吸引，而且其實工廠大廈，也只不過是環境嘈雜了些少，不礙事。」

合法性與環境衞生

福爾摩.B點頭示意她坐下，笑道：「各位同學，這便是我今天來的目的了。不論大家有多迫切想擁有自住空間，房屋安全問題一點也不能忽視。首先，劏房由一個樓宇單位分間成兩個或以上的獨立房屋，與原生的設計已有好大分別。普遍劏房的套廁都沒有窗戶，廢氣和病菌容易擴散到整個單位，而污水渠在室內接駁，容易淤塞並污染室內空氣，因此劏房難以百分百安全及符合衞生要求，業主所聲稱的『合法間隔』很多時候也只是一個噱頭。」

違法租住工廈單位

福爾摩. B托了托眼鏡，繼續說明：「第二，千萬不能為了貪小便宜而租住工廈劏房，因為這樣不但是違反樓宇使用用途的犯法行為，而且工廠治安較為疏漏，發生意外時難以被即時察覺，分分鐘就與『定時炸彈』成為鄰居！」

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「第三，近期的屋邨縱火案相信大家也有所留意，消防隱患也是選擇住處是一個重大考慮因素。租屋前要確保該棟大廈火警逃生途徑的淨闊度不得少於75厘米，而且樓宇單位原有入口的防火門、劏房的入口門及間隔牆，應有不少於1小時的耐火效能，確保在火災時能順利逃生。」

演講完結後，同學們紛紛交頭接耳，議論紛紛，相信都在重新計劃着自己往後的獨居生活吧！福爾摩.B也彷彿看見了往日那個期盼畢業的自己，轉眼間也已經成為了一個能過上夢想中自住的大人了，然而「那些年」苦苦尋覓的女朋友……緣份卻似乎仍未到呢？

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以上內容輯錄自《iMoney Focus》758期「屋有必測之風雲」專欄。

撰文：香港測量師學會建築測量組 人稱「Sr 福爾摩. B」是名建築測量師，專門調查家居及樓宇問題案件，不論是新舊樓裝修、維修、保養、滲水、渠管等問題，統統迎刃而解。此專欄分享Sr 福爾摩B的偵查日常，為讀者提供實用貼士，幫樓宇keep fit。

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責任編輯：陳詠妍