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英國每6分鐘有一架車被偷 失竊案增與零件短缺有關？

環球社會熱點 16:22 2022/06/06

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新冠肺炎疫情影響全球供應鏈，導致汽車零件短缺，甚至促使汽車失竊案增加。英國警方指出，截至3月初為止，過去一年平均每6分鐘就有一架汽車被偷，認為零件短缺是導致部分地區汽車失竊案上升的罪魁禍首。

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根據英國警方數據，截至3月7月為止，過去一年錄得約8.9萬宗汽車失竊案，平均每日有244架汽車被偷，即每6分鐘就有一架車輛被賊人偷走。當中有6個地區的偷車數字較兩年前增加，包括南約克郡（South Yorkshire）、倫敦市、西米德蘭茲（West Midlands）、薩里郡（Surrey）、默西賽德郡（Merseyside）及大曼徹斯特。

西米德蘭茲警局警司門羅（Jim Munro）表示，疫情影響汽車零件供應，導致汽車產量延誤，助長當地以及全國汽車失竊情況。門羅指，偷來的汽車很多時候會被帶到俗稱「零件舖」的工廠單位，犯人幾個小時內把車輛組件拆除，並將零件以較高價格出售。

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門羅續稱，常見車款往往最易成為盜賊目標，犯罪分子利用設備干擾遙控鎖車信號，呼籲司機時刻保持警剔，即使只停留數分鐘時間，亦要確保已鎖好車輛。

西米德蘭茲於去年一項特別行動逮捕逾2千名疑犯，起回約1,000架失車，成功搗破部分「零件舖」。

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責任編輯：郭麗明

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