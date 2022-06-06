▲ 【618購物節】阿里巴巴旗下淘寶天貓香港站同推每滿300減50及直運優惠等 冀提升本地消費者體驗

阿里巴巴 （09988） 旗下電商節「淘寶天貓618年中慶」開鑼。淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅表示，今年淘寶天貓618年中慶為本地消費者推出了多重優惠，今次天貓跨店滿減優惠也會特別升級，期望提升本地消費者的購物體驗。

今年淘寶跨店購物滿每滿200元（人民幣，下同）即減20元，天貓跨店優惠則將首次升級為購物每滿300元即减50元，使用次數無上限。另於兩段銷售期（5月31至6月3日、以及6月15至20日），每晚8時可在主會場搶限量高達5折購物紅包。

淘寶天貓指，今年天貓香港618年中慶的正式日期為5月31日晚上8時至6月20日。首24小時，即5月31日晚上8時至6月1日晚上7時59分，可享部分產品限時低價，此外多間商家將推出限定優惠券及著數折扣優惠，包括Adidas、實惠、百佳、余仁生及豐登田園等。

部分淘寶天貓香港站618年優惠

直運優惠： 指定商品選擇直運，可享運費立減，部分運費低至0元人民幣 菜鳥集運優惠： 使用菜鳥香港APP註册的新用戶，送10元人民幣物流迎新紅包；於菜鳥香港APP「我的卡券紅包」輸入邀請碼「RXVADX」，可領取額外5元人民幣物流紅包 支付優惠： - DBS用戶在5月31日20時至7月31日， 買滿200港元即减20港元（每人限使用兩次）；另首次通過AlipayHK綁卡，可享20港元回贈獎賞；單次支付滿1000港元，即享100港元回贈，全部數量有限；DBS信用卡用戶在6月15日20時至6月20日， 買滿400港元即减40港元；另首次通過AlipayHK綁卡，可享20港元回贈獎賞。同樣數量有限。 - PPS用戶在6月15日20時至6月20日， 通過AlipayHK領取優惠券買滿300港元，即减100港元，買滿200港元，可减20港元。數量有限，先到先得，每人限用一次。 - 信銀國際信用卡用戶在6月15日20時至6月20日， 買滿300港元可减20港元，買滿600港元可减50港元。數量有限，先到先得，每人限用一次。

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