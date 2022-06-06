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【唱高散貨】證監會過去兩年打擊社交媒體「唱高散貨」騙案、凍結逾132個帳戶　涉資達14億元

Hot Talk 16:13 2022/06/06

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【唱高散貨】證監會過去兩年打擊社交媒體「唱高散貨」騙案、凍結逾132個帳戶　涉資達14億元

財經事務及庫務局局長許正宇表示，證監會於過去兩年打擊社交媒體所謂「唱高散貨」騙案，凍結逾132個帳戶，涉及金額達14億元。

許正宇今日出席立法會財經事務委員會會議就香港金融科技發展及應付金融詐騙的措施發言，指監管機構不時檢討與金融科技相關的監管要求，並適時更新有關指引，持續加強網絡防禦能力。

在虛擬資產方面，接續去年的公眾諮詢活動，當局快將向立法會提交修訂條例草案，為虛擬資產服務提供者建立發牌制度，以確保市場穩健和保障投資者。

另外，他又指，金融科技生態圈的各個組成部分越來越成熟，估計落戶於數碼港及香港科技園的金融科技公司未來三年需要額外約2200名金融科技從業員。而今年初已推行新一輪在職金融從業員金融科技培訓計劃，資助從業員參與更優質的培訓課程。新一輪培訓計劃反應良好，超過7100名從業員已登記參加。

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編輯：姚卓然

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