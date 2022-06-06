第五屆「卓越教育行政人員獎勵計劃」得獎名單公佈

▲ 第五屆「卓越教育行政人員獎勵計劃」頒獎典禮

香港教育行政學會由有志研究及推廣教育行政的人士於1984年11月創立，並於2011年成功註冊為非牟利慈善團體。為向香港教育界推廣卓越教育行政的重要性，本學會於2012年首辦卓越教育行政人員獎勵計劃，兩年一屆，至今已踏入了第五屆。有關計劃得到教育界仝人的認同和支持，本學會繼續舉辦以推動教育行政的優化和鼓勵教育行政人員的分享。第五屆「卓越教育行政人員獎勵計劃」經提名申請、初選評審、終審團會面和應屆執委會通過，有19名教育行政人員獲獎。第五屆終選評審團成員有：香港中文大學逸夫書院校董會主席馮兆滔先生、香港教育大學徐國棟教授、香港各界扶貧促進會會長蔡加讚先生、香港教育行政學會永遠榮譽會長李少鶴校長、香港教育行政學會會長陳曾建樂總校長和香港教育行政學會主席梁淑儀校長(排名不分先後)。

▲ 朱國強立法局議員,他在午宴時致詞分享。

為鼓勵並提供一個簡單而隆重的平台給獲獎者分享其寶貴的教育行政經驗，本學會原定於2022年1月15日下午在中華基督教會協和小學(長沙灣)舉辦第五屆「卓越教育行政人員獎勵計劃」頒獎典禮，邀請了中央駐港聯絡辦公室教育科技部徐凱副部長和香港教育局副局長蔡若蓮博士為主禮嘉賓，並於典禮後在旺角帝京酒店進行晚宴聚餐。因疫情延期至2022年6月4日(星期六)上午10時至下午12時30分舉行。

▲ 香港教育局副局長蔡若蓮博士為主禮嘉賓

第五屆獎勵計劃19位得獎教育行政人員(按筆劃序)：王彩娣、何彩燕、余茵茵、李淦章、林德育、張昌明、張毅、張靜嫺、梁慧盈、黃玉瑩、黃秀麗、黃定康、黃智華、楊冬梅、蔡子良、鄭俊傑、鄭家寶、譚立基和譚慧芬。出席頒獎嘉賓有：香港教育局副局長蔡若蓮博士、泛海國際集團主席馮兆滔先生、立法會議員朱國強校長、前教育局副秘書長葉曾翠卿BBS、香港大學教育學系前系主任黃錦樟教授、前香港公開大學教育及語文學院院長張國華博士、學會資深元老及首屆AEEA終審成員張黃韻瑤博士，MBE，JP、香港教育大學榮休教授余煊博士、瑪歌瑞特教育基金會主席謝燕川女士、香港教育工作者聯會秘書長容向紅博士、家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展先生、中華基督教會香港區會總幹士王家輝牧師、香港道教聯合會學務部主任湯修齊先生MH, JP、聖公宗（香港）小學監理委員會專業顧問謝振強校長、香港聯合國教科文組織協會執行會長兼秘書長張沁教授、知識雜誌主編廖國良先生、香港人力資源管理學會學習及發展委員會顧問蔡惠琴, JP和現代教育研究社黃鉦凱營運總監(排名不分先後)。



(特約)