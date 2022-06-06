【港元定存】半年港元定存息最高1.9厘 發鈔行罕有膺第3大高息

▲ 周罕現3間發鈔行鬥加港元定存息，暫有兩間中小行迎戰還擊。

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港元定期存款爭奪戰不斷升級，上周共有14間大小銀行加定存息，包括滙豐（HSBC）等調高短中長息。兩間中小行隨即迎戰還擊，包括今天（6月6日）大眾銀行調升3個月或以上港元定存存息，加幅較多是1年期，上調0.2厘至兩厘新關。同樣，由工銀亞洲、港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），已於上周五（3日）調高6個月年息0.68厘，新息率至1.88厘。

專家料半年結前，港元定存加息戰持續。如以半年存期計，富融的1.88厘，僅次於大新 （02356） 的1.9厘，高踞亞軍。而上周推同期1.8厘的中銀香港 （02388） ，膺第3大高息王，跟東亞 （00023） 、星展及富邦看齊。參考今天6個月港元拆息僅報1.675厘，凸顯大小行在牌面上鬥蝕息搶存。

7天港元定存速賺5500元利息 高息王5.8厘【下一頁】

近期吸存戰激鬥連場，連續兩周各有逾10多間銀行加息，當中不少是一加再加。而上周追趕加息快車的，罕有包括3間發鈔行。中銀香港回應本報查詢指，該行因應市場情況及業務策略，不時更新及發佈最新定期存款利率。

發言人補充，現時所有中銀香港的個人銀行客戶，經網上銀行或手機銀行，以「合資格新資金結餘 」1萬元或以上，開立「特優定期存款（限時優惠）」，可享特優年利率6個月1.8厘，9個月2厘，12個月2.2厘。

而滙豐兩連加，亦把1年期港元定存加至重返1厘關，達1.2厘，渣打香港 （02888） 同存期更有2.35厘。

經歷新一輪搶存戰，目前3個月港元定存年息以小米 （01810） 旗下虛擬銀行天星（AirStar Bank）享兩厘最高，但須為八達通新客增值獎賞等附帶條件，1年期以富邦的2.4厘居首，至於港元定存息率冠絕全城的是集友，7天年息有5.8厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪