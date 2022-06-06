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【無與輪比@iM網欄】騎電單車必用 基本騎行裝備

名人薈萃 15:59 2022/06/06

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筆者是同時擁有「46」（4個車輪的車輛）及「26」（電單車）的車主，可日常上班多駕「46」，又或是乘坐巴士、港鐵等。無他，工作有時身不由己致令體力透支，作為負責任的司機，還是不要駕車為妙。
的確，馬路絕非逞強好勝的地方，安全永遠第一。「26」始終是「皮包鐵」，對「26」騎士來說，裝備的重要性比「46」司機高很多。對筆者來說，以下裝備相當重要。

【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

頭盔

法例規定，所有「26」騎手均須佩帶合規格之頭盔，所謂「合規格」，指的是香港法例第347章第10條《道路交通（安全裝備）規例》附表一內所載的「認可防護頭盔」。概括而言，大致為附合美國、英國、澳洲、德國等國家安全標準的頸盔。篇幅所限，另文再討論。

手套

手套主要在駕駛「26」而言主要有3大作用。其一是，增加握把、油門、離合器、手剎時的摩擦力（Grip）；其二是，在泊車、「涉」車借力時保護雙手；其三是，一旦發生意外跌車時保護雙手。因此手套必須密指、摩擦力好、指骨及虎口位置有硬膠保護。日常騎手應該不只一對手套，夏季通風、冬季防風、雨天防水，應付不同騎行環境。

護具

的確，天時暑熱，穿上全套護甲、護肘、護膝令人難受，但一旦發生意外，甚至零速跌車，護具確可以減低受傷程度，因此最低限度，騎手騎行時也建議穿上連帽風衣，即使未能穿上連護具的騎行褲，護膝也是相當方便的裝備。

騎行鞋

主要作用為保護外露的腳踝，以免其被碎石或路上的障礙物弄傷；其次是，騎行鞋的防滑鞋底部，可在塞車、慢車及泊車時防止跣腳，同時可在轉檔及踩腳剎時更精準。

作者_陳政深簡介：
財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、1516類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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撰文 : 陳政深

欄名 : 無與輪比

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