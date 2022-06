【無與輪比@iM網欄】騎電單車必用 基本騎行裝備

筆者是同時擁有「46」(4個車輪的車輛)及「26」(電單車)的車主,可日常上班多駕「46」,又或是乘坐巴士、港鐵等。無他,工作有時身不由己致令體力透支,作為負責任的司機,還是不要駕車為妙。

的確,馬路絕非逞強好勝的地方,安全永遠第一。「26」始終是「皮包鐵」,對「26」騎士來說,裝備的重要性比「46」司機高很多。對筆者來說,以下裝備相當重要。

頭盔

法例規定,所有「26」騎手均須佩帶合規格之頭盔,所謂「合規格」,指的是香港法例第347章第10條《道路交通(安全裝備)規例》附表一內所載的「認可防護頭盔」。概括而言,大致為附合美國、英國、澳洲、德國等國家安全標準的頸盔。篇幅所限,另文再討論。

手套

手套主要在駕駛「26」而言主要有3大作用。其一是,增加握把、油門、離合器、手剎時的摩擦力(Grip);其二是,在泊車、「涉」車借力時保護雙手;其三是,一旦發生意外跌車時保護雙手。因此手套必須密指、摩擦力好、指骨及虎口位置有硬膠保護。日常騎手應該不只一對手套,夏季通風、冬季防風、雨天防水,應付不同騎行環境。

護具

的確,天時暑熱,穿上全套護甲、護肘、護膝令人難受,但一旦發生意外,甚至零速跌車,護具確可以減低受傷程度,因此最低限度,騎手騎行時也建議穿上連帽風衣,即使未能穿上連護具的騎行褲,護膝也是相當方便的裝備。

騎行鞋

主要作用為保護外露的腳踝,以免其被碎石或路上的障礙物弄傷;其次是,騎行鞋的防滑鞋底部,可在塞車、慢車及泊車時防止跣腳,同時可在轉檔及踩腳剎時更精準。

作者 _ 陳政深簡介:

財經傳媒人、股評人、資深駕駛者,自少喜愛汽車,由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車,有「轆」的便有興趣,年幼時夢想是駕駛重型垃圾車,退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、 15 及 16 類以外的所有牌照。希望透過本欄,與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

