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【聖誕洗腦歌】《All I Want for Christmas Is You》非原創？　Mariah Carey被控遭索償2000萬美元

環球政經 16:37 2022/06/06

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美國樂壇天后瑪麗·嘉兒（Mariah Carey）於1994發布的聖誕歌《All I Want for Christmas Is You》傳唱度極高，為每年聖誕必播金曲，有指這首歌為原唱及作曲家瑪麗·嘉兒每年帶來50萬美元版稅收入。近日就有一名作曲家稱，自己早在1989年創作了同名歌曲，指自己遭受侵權，索償2,000萬美元。

指控瑪麗·嘉兒涉侵權的作曲家名為史東（Andy Stone），他向新奧爾良聯邦法院（New Orleans federal court）起訴訟瑪麗·嘉兒、該曲共同創作人，及索尼音樂娛樂公司侵權，要求至少2,000萬美元的版權侵權等賠償。

訴狀提到，史東的律師早於2021年4月，首次就涉嫌侵權一事與被告聯繫，但「無法達成任何協議」。

【通脹時代】瑞銀看好3類股  加息周期中跑出  列出7大最喜愛港股【見下頁

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史東為鄉村流行樂隊Vince Vance & the Valiants的一員，他指責被告非法利用他的「受歡迎程度和獨特風格」，並在未經他許可的情況下錄製新歌。最有趣的是兩者的歌曲歌詞和旋律完全不同。

《All I Want for Christmas Is You》自2019年來，每年都在Billboard Hot 100排行榜上，這首歌也是瑪麗·嘉兒第19首Billboard排名第一的歌曲。史東則指，自己的歌曲在1993年聖誕節時也獲「狂播」（"extensive airplay"），也在Billboard排行榜上。

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撰文 : 陳楚琨

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