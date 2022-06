【聖誕洗腦歌】《All I Want for Christmas Is You》非原創？　Mariah Carey被控遭索償2000萬美元

美國樂壇天后瑪麗·嘉兒(Mariah Carey)於1994發布的聖誕歌《All I Want for Christmas Is You》傳唱度極高,為每年聖誕必播金曲,有指這首歌為原唱及作曲家瑪麗·嘉兒每年帶來50萬美元版稅收入。近日就有一名作曲家稱,自己早在1989年創作了同名歌曲,指自己遭受侵權,索償2,000萬美元。

指控瑪麗·嘉兒涉侵權的作曲家名為史東(Andy Stone),他向新奧爾良聯邦法院(New Orleans federal court)起訴訟瑪麗·嘉兒、該曲共同創作人,及索尼音樂娛樂公司侵權,要求至少2,000萬美元的版權侵權等賠償。

訴狀提到,史東的律師早於2021年4月,首次就涉嫌侵權一事與被告聯繫,但「無法達成任何協議」。

【通脹時代】瑞銀看好3類股 加息周期中跑出 列出7大最喜愛港股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

史東為鄉村流行樂隊Vince Vance & the Valiants的一員,他指責被告非法利用他的「受歡迎程度和獨特風格」,並在未經他許可的情況下錄製新歌。最有趣的是兩者的歌曲歌詞和旋律完全不同。

《All I Want for Christmas Is You》自2019年來,每年都在Billboard Hot 100排行榜上,這首歌也是瑪麗·嘉兒第19首Billboard排名第一的歌曲。史東則指,自己的歌曲在1993年聖誕節時也獲「狂播」("extensive airplay"),也在Billboard排行榜上。

同場加映:【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路?

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機