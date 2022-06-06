▲ 【5G基站】中移動：累計已開通超過85萬個5G基站

中移動 （00941） 宣布，目前公司已建成全球規模最大的5G網絡，大力推進與中國廣電5G網絡共建共享，累計開通5G基站超過85萬個，全力構建「雙千兆」網絡，力爭年底前累計開通5G基站超過110萬個，實現千兆寬帶覆蓋2.2億戶。

公司自2020年以來5G相關資本開支年均超千億元，累計將超3000億元人民幣。目前公司累計開通5G基站超過85萬個，佔全球5G基站規模的三分之一以上，基本實現城區、縣城、鄉鎮連續覆蓋，部分重點區域、發達農村、重點物業場所良好覆蓋。

中移動董事長楊杰表示，公司將不斷夯實網絡優勢基礎，加快6G、下一代光通信等前沿技術攻堅，引領未來信息通信技術發展。

中移動尾市轉升0.1%，報50.65元。

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編輯：姚卓然