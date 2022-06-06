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【ET講股通】梁耀康：撑市雙雄（附time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:33 2022/06/06

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美團 （03690） 業績勝預期，港股假後高開。恒生指數開報21282點，升200點，開市一度倒跌後再升，恒生指數半日升229點，報21311點，成交708.8億元。美團績後升7%；比亞迪 （01211） 升逾5%曾觸300元；藥明生物 （02269） 升逾7%。港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：17 - 港股今日市況速覽　今日高位高於上周高位  
01：33 - 美團 （03690） 績後強勢、內地A股走勢靚仔　港股上望22000-22500點  
04：23 - 美團 （03690） 業績符合預期　如升穿221元或再上衝  
09：53 - 網易 （09999） 有機會挑戰突破前高位　　 
10：09 - 比亞迪 （01211） 上望或挑戰歷史高位　再追入要謹慎 
13：09 - 贛鋒鋰業 （01772） 抽上試前高位　如整個產業鏈抽上仍有上望空間 
15：20 - 潛力股推介：阜博 （03738）  
20：14 - 觀眾問股：港交所 （00388） 升市部署合唔合適？咩位可以買入？ 
23：10 - 買大市升揀科技股或科指ETF更好 
24：00 - 觀眾問股：億和 （00838） 何時入貨最好？ 
25：00 - 觀眾問股：長和 （00001） 55元買入沒有收股息　中線上望位、止蝕位多少？  
28：33 - 港股收市市況速報

立即收看：https：//video.hket.com/video/3269539
有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

———————————————————————————————————————

恒指今天升571點，收報21653點，大市成交1,385億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指尾市升幅擴大，今日高位已升穿上周高位，受惠美團 （03690） 業績理想，以及更關鍵的是內地股市，繼續維持不俗升勢，憧憬突破3300點整固區域。若A股無事，恒指可上望22000至22500點。

美團績佳拉升大市　比亞迪續強

今日港股受科技股抽升帶動，美團走勢最強，業績勝過預期，收入維持不俗增長，虧損收窄，管理層更稱業務開始從疫情回復，新業務增長亦佳，憧憬變現能力。建議持貨者可繼續持有，股價首站先上望221元，若企穩則反映對未來前景信心的訊號。初步來看，若無貨者想可吼，暫只宜小注入貨。一些相對落後的科技股也可留意，如網易 （09999） 有機會挑戰之前高位。

汽車股續強，今日拉動大市的股份除美團外，比亞迪 （01211） 亦是功臣。比亞迪公布新能源車銷售數據，交付量強，刺激股價向上。建議持貨者可繼續持有，但由於入場銀碼較大，且處高位，股價再上望或挑戰歷史高位，若投資者想再追入，便要謹慎，考慮佔投資組合的比例，若股價回落至275元要止蝕。

若想買入新能源車相關產業股，可轉吼其他新能源車股，又或贛鋒鋰業 （01772） ，今日上試之前高位，留意會否跟隨整個產業鏈抽上。 

留意二綫科技股　爆發力更強

此外，在大市呈強下，可留意二綫科技股，爆發力更強，憧憬有更佳回報。當中可留意股阜博集團 （03738） ，業務為知識版權保護、內容變現。它是抖音概念股，且業務增長穩定，股價有向上潛力，上望5至5.5元。惟不能忽視一定風險因素（如大市走勢），如股價失守4.4元或3.9元，便要止蝕。策略上，投資者宜小注買入博反彈。

【「ET講股通」問股環節，包括︰港交所、億和、長和。立即觀看

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*重溫《開市追揸沽》港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀？*【按此速睇-附time code】

欄名 : ET講股通

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