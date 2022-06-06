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【滴滴退市】滴滴出行6.2入表申請紐交所退市　網絡安全調查最快本周結案、盤前即升50%

股市 16:32 2022/06/06

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【滴滴退市】滴滴出行6.2入表申請紐交所退市　網絡安全調查最快本周結案

滴滴出行（美：DIDI）公告，於6月2日正式向美國證交會 （SEC） 遞交25號表格，正式申請自願退市，按照標準作業程序，滴滴出行將於提出申請10天後正式從紐交所退市。滴滴出行從美股除牌程序大致完成下，外電報道，內地對滴滴出行、滿幫集團（美：YMM）、看准（美：BZ）的網絡安全審查最快本周可結案，3家公司預計將可重新接受新用戶註冊。

纏繞近一年的網安審查有望晝上句號，滴滴出行周一盤前股價異動，一度升逾5成，最新仍升45%，暫報2.69美元。滿幫集團、看准盤前齊升逾20%。

滴滴、滿幫、看准料遭罰款　國資擬入股1%直接參與決策

該3家中概股皆於去年6月美國上市，總集資額近70億美元，但上市不久即遇中國網絡安全審查並暫停新用戶註冊，令中概股赴美上市活動陷停頓。

《華爾街日報》報道指，網信辦上周與上述3家中概股管理層會面，當局預計可在短期內結案，並將宣布罰款金額，當中滴滴出行所受的罰款金額將較高，而且3家公司都會與國資入股約1%，令政府在公司決策有更直接參與。

滴滴傳獲一汽洽入股　冀為香港上市鋪路【下一頁】

滴滴出行去年6月底以14美元發行價在紐約證交所上市，上市初期一度升至18.01美元即市高位，市值高見874億美元（約6820億港元），但上市僅一星期，滴滴出行應用程式（app）被網信辦批評「嚴重違規收集使用個人信息」，須從內地應用商店下架並停止新用戶註冊。

【石Sir一周前瞻及異動股】特步國際、新特能源及廈門港務

相關文章：【滴滴除牌】滴滴出行確認從美國退市　6.2或之前申請除牌、料6.12生效　市值從高位累失6000億港元、軟銀成最傷股東

相關文章：【互聯網監管】滴滴：從美國退市才能完成中國審查和整改　重申暫不會申請其他交易所上市

美股 紐約 滴滴出行 美國
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