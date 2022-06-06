【疫市營商】信和旗下3大商場端午長假營業額升15% 放寬8人1枱餐飲業表現最佳增幅達兩成

受惠各類處所的重開及限聚令的放寬，市道保持向好，信和集團宣布在過去3日的端午節長周末假期，旗下3大商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地人流及營業額，分別錄得10%及15%的按年升幅，反映消費氣氛理想。

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信和集團資產管理董事蔡碧林表示：「信和集團旗下3大商場在過去3日長周末假期人流及營業額均有提升，零售商戶報有10-15%升幅，而中餐飲業亦有20%的按年升幅。另外，雖然第3階段『疫苗通行證』雖於5月31日起實施，但食肆商戶表示生意卻有增無減，好多餐廳外均有輪候人龍。可見大部分市民都已符合進出指明處所的要求。」

另外，有商場餐飲租戶指出，自食肆放寬至8人1枱後，生意有明顯上升，表現理想。而於過去3日長周末假期晚市更是長期爆滿，大部份客人均是一早已經訂座，當中以4至6人訂枱最多，同時餐廳門外持續有市民輪侯入場用餐，對長周末假期生意表示滿意。

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此外，奧海城近期引入多間餐飲商戶，包括已開幕的新派泰國菜Sawadee Chef、日本人氣天丼專門店金子半之助及韓國料理Zen Chee等，而人氣咖啡店Sensory Zero及Lucullus Cacao亦即將開幕。

另一方面，屯門市廣場近日亦有兩大人氣美容品牌進駐場內之美妝區Beauty World，分別為頂級奢華美容品牌Helena Rubinstein及源自瑞士、由馬黎珈而（黎姿）引進亞洲市場的XOVĒ，兩者皆為該品牌於新界西北首間專門店。開幕期間，更特設一系列屯門市廣場限定的尊貴購物禮遇及優惠。

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責任編輯：嚴浩文