  • 29°C
香港時間 : 2022606日 (一) 17:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【環保滑鼠】Razer研可回收環保滑鼠　以環保大豆油墨印刷

科技 16:15 2022/06/06

分享：

分享：

電競產品品牌Razer日前為慶祝世界環境日，宣布推出全球首款獲ECOLOGO認證的Razer Basilisk V3與Razer DeathAdder Essential滑鼠，同時產品亦通過UL2710（便攜式電子產品可持續性調查大綱）驗證，以證明其為可持續產品。（官網圖片）

電競產品品牌Razer日前為慶祝世界環境日，宣布推出全球首款獲ECOLOGO認證的Razer Basilisk V3與Razer DeathAdder Essential滑鼠，同時產品亦通過UL2710（便攜式電子產品可持續性調查大綱）驗證，以證明其為可持續產品。

【三星手機】部分搭載Exynos芯片三星手機現Bug　無法運行手游《Diablo Immortal》
 
據美國商業資訊Business Wire報道，兩款產品皆選用了經過FSC（Forest Stewardship Council）認證的材料來製造，並以環保大豆油墨印刷，當中不含重金屬和氯，故產品可以回收再利用。

【蘋果動向】WWDC舉行在即　彭博社爆料iPad將更接近手提電腦
 
除此之外，UL也評估了滑鼠材質對皮膚的刺激和致敏性、Razer的維修與更換管理流程、以及該公司如何將廢棄物交給服務供應商去處理，以確保滑鼠的整個生命週期都是在可持續的環境中所製造。

【網絡安全】釣魚攻擊多變　市民需留意攻擊手法

責任編輯：黃顯晴

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【網絡攻擊】中國黑客利用微軟Office漏洞　強制執行PowerShell指令
2022/06/02
【網絡攻擊】中國黑客利用微軟Office漏洞　強制執行PowerShell指令
【智能手機】2022年手機銷量前五名將大洗牌？　第一季由三星奪冠
2022/06/02
【智能手機】2022年手機銷量前五名將大洗牌？　第一季由三星奪冠
【Google Meet】Google優化用戶視像通話體驗　合併Duo及Meet成單一平台
2022/06/02
【Google Meet】Google優化用戶視像通話體驗　合併Duo及Meet成單一平台
【網絡安全】釣魚攻擊多變　市民需留意攻擊手法
2022/06/02
【網絡安全】釣魚攻擊多變　市民需留意攻擊手法
【Google手機】Pixel 7 Pro提早流出？　外媒稱有網民從網上成功購買新手機
2022/06/03
【Google手機】Pixel 7 Pro提早流出？　外媒稱有網民從網上成功購買新手機

你可能感興趣

【網絡攻擊】中國黑客利用微軟Office漏洞　強制執行PowerShell指令
12:00 2022/06/02
【網絡攻擊】中國黑客利用微軟Office漏洞　強制執行PowerShell指令
【智能手機】2022年手機銷量前五名將大洗牌？　第一季由三星奪冠
13:03 2022/06/02
【智能手機】2022年手機銷量前五名將大洗牌？　第一季由三星奪冠
【Google Meet】Google優化用戶視像通話體驗　合併Duo及Meet成單一平台
14:00 2022/06/02
【Google Meet】Google優化用戶視像通話體驗　合併Duo及Meet成單一平台
科技產品 可持續發展 移動裝置 電競 滑鼠

上一篇文章

【Telegram爭議】安全性被誇大？Telegram被指向德國政府交用戶資料

下一篇文章

【疫市新格局】DHL Express部署自動化技術迎戰　拓B2C新方案回應需求　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【YouTube備份】點樣下載YouTube片？　3個方法免費保存影片至電腦裝置【附教學】
【YouTube備份】點樣下載YouTube片？　3個方法免費保存影片至電腦裝置【附教學】
何謂「黑科技」？
何謂「黑科技」？
【三星動向】Galaxy Watch 5開發代號曝光！　電池容量歷代最大
【三星動向】Galaxy Watch 5開發代號曝光！　電池容量歷代最大
【香港地震】香港地震午夜發生　手機App查看環球地震訊息
【香港地震】香港地震午夜發生　手機App查看環球地震訊息
【電動車】豐田推出首款量產電動車bZ4X　惟僅限於租賃
【電動車】豐田推出首款量產電動車bZ4X　惟僅限於租賃
【環保紙】創新花粉造紙法　有效減低碳排放
【環保紙】創新花粉造紙法　有效減低碳排放
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款