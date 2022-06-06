【環保滑鼠】Razer研可回收環保滑鼠　以環保大豆油墨印刷

▲ 電競產品品牌Razer日前為慶祝世界環境日，宣布推出全球首款獲ECOLOGO認證的Razer Basilisk V3與Razer DeathAdder Essential滑鼠，同時產品亦通過UL2710（便攜式電子產品可持續性調查大綱）驗證，以證明其為可持續產品。（官網圖片）

電競產品品牌Razer日前為慶祝世界環境日，宣布推出全球首款獲ECOLOGO認證的Razer Basilisk V3與Razer DeathAdder Essential滑鼠，同時產品亦通過UL2710（便攜式電子產品可持續性調查大綱）驗證，以證明其為可持續產品。

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據美國商業資訊Business Wire報道，兩款產品皆選用了經過FSC（Forest Stewardship Council）認證的材料來製造，並以環保大豆油墨印刷，當中不含重金屬和氯，故產品可以回收再利用。

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除此之外，UL也評估了滑鼠材質對皮膚的刺激和致敏性、Razer的維修與更換管理流程、以及該公司如何將廢棄物交給服務供應商去處理，以確保滑鼠的整個生命週期都是在可持續的環境中所製造。

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責任編輯：黃顯晴

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