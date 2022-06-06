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【環保ESG】 L’Oréal夥全線屈臣氏回收美妝產品容器　賺易賞錢印花

商業 15:37 2022/06/06

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顧客可於全線屈臣氏門市回收任何品牌的美妝產品容器，圖右為香港屈臣氏董事總經理李家樂，左為香港歐萊雅總裁暨董事總經理余寶珍。（受訪者提供圖片）

香港歐萊雅聯同屈臣氏和環保社企V Cycle合作，顧客可於全線屈臣氏門市回收任何品牌的美妝產品容器。目標於1年內回收25萬個美妝容器。

【日本經濟】日本水產出口額按年增32.5%　去年整體更勝疫情水平

由即日起，顧客可於本港全線約170間屈臣氏門市內的客戶服務櫃檯，回收任何品牌及已清洗的美妝產品容器，如粉底瓶、睫毛液管筒、唇膏或護膚品容器，回收後更可賺取「易賞錢」的電子印花。此外，顧客亦可於香港歐萊雅旗下品牌的超過100間專門店和專櫃參與回收計劃。

環保社企V Cycle剛會把收集到的容器進行分解和分類，再夥拍本地合作單位將回收物料製成再生原材料。是次擴展計劃期望可在12個月內成功收集25萬個容器，叠起的高度即相等於兩個珠穆朗瑪峰。
 
此回收計劃早於今年4月至5月開始試行，期間香港歐萊雅和屈臣氏已收集超過 6,300個美妝產品容器，避免它們落入堆填區。此計劃針對美妝產品包裝的下游循環問題 ，讓包裝物料透過回收和循環再造，轉化為有用的資源。

香港歐萊雅總裁在2021年已聯合旗下 18 個品牌推出了首個跨品牌回收計劃，於合作的首年香港歐萊雅已收集了2,815公斤的包裝物料，免除相等於65,148個產品容器被送到堆填區，回收率高達86.5%。在收集到的塑料和玻璃物料當中，近75% 被製成生態磚 (EcoBricks)，並已鋪設在香港的商業地點。

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責任編輯：葉泳珊

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