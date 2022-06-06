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【有相睇】高層兼保養新淨　寶怡花園呎價不用1.2萬　用家即衝入市

股樓投資 15:43 2022/06/06

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屯門樓價相對低水，加上可受惠日後基建發展，所以吸引不少用家尋寶。近期寶怡花園一個高層兩房單位以565萬元易手，成交呎價不用12,000元。 

美聯物業羅立恒說，寶怡花園3座高層J室，實用面積480平方呎，兩房間隔，新近以565萬元易手，實用呎價約11,771元。從代理提供的相片可見，單位裝修企理，可即買即住。

    點擊圖片放大
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據了解，原業主於2016年9月以390萬元購入上述物業，持貨近6年，現轉手帳面賺175萬元，物業期內升值約45%。資料顯示，寶怡花園位於北良德街11號，即不鄰近屯門市中心，但勝在呎價相對低水。項目由新地發展，於1993年開始入伙，提供792個單位，實用面積約415平方呎至480平方呎。 

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撰文 : 黃卓賢

上車盤 二手市場 屯門 寶怡花園 美聯物業

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