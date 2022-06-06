海螺水泥914股價逆市挫近半成破底 解讀增持海螺環保587是好是壞 股市 15:31 2022/06/06 分享： 分享： 海螺水泥 （00914） 股價挫逾半成，破底低見32.5元。獨立股評人譚智樂（Arnold）分析指，短線水泥價格淡，早前股價追跌挫逾一成，海螺水泥現價要抱長線心態，跌穿32元止蝕，水泥股長線未必太差，有國策扶持可守，未有貨可等低位再買入；增持海螺環保 （00587） 對海螺水泥幫助不大。足本分析→【按此】 **港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀？重溫《開市追揸沽》** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 華虹半導體1347強勢升穿50天線 短炒策略速睇 今日 華虹半導體1347強勢升穿50天線 短炒策略速睇 Mirror演唱會門票起風波 對電訊盈科（00008）股價有冇影響？ 今日 Mirror演唱會門票起風波 對電訊盈科（00008）股價有冇影響？ 新特能源1799股價破頂 追入策略話你知 今日 新特能源1799股價破頂 追入策略話你知 港交所旗下LME遭控告索償 對港交所（00388）股價影響多大？ 今日 港交所旗下LME遭控告索償 對港交所（00388）股價影響多大？ 美團3690績後股價勁升破頂 現價追入水位多少？ 今日 美團3690績後股價勁升破頂 現價追入水位多少？ 你可能感興趣 華虹半導體1347強勢升穿50天線 短炒策略速睇 今日 15:01 華虹半導體1347強勢升穿50天線 短炒策略速睇 Mirror演唱會門票起風波 對電訊盈科（00008）股價有冇影響？ 今日 14:19 Mirror演唱會門票起風波 對電訊盈科（00008）股價有冇影響？ 新特能源1799股價破頂 追入策略話你知 今日 13:54 新特能源1799股價破頂 追入策略話你知 最新專欄文章 更多 華虹半導體1347強勢升穿50天線 短炒策略速睇 今日 華虹半導體1347強勢升穿50天線 短炒策略速睇 Mirror演唱會門票起風波 對電訊盈科（00008）股價有冇影響？ 今日 Mirror演唱會門票起風波 對電訊盈科（00008）股價有冇影響？ 新特能源1799股價破頂 追入策略話你知 今日 新特能源1799股價破頂 追入策略話你知 港交所旗下LME遭控告索償 對港交所（00388）股價影響多大？ 今日 港交所旗下LME遭控告索償 對港交所（00388）股價影響多大？ 美團3690績後股價勁升破頂 現價追入水位多少？ 今日 美團3690績後股價勁升破頂 現價追入水位多少？ 海螺水泥（00914） 建材水泥股 增持 海螺環保（00587） 概念 電訊 新能源 上升空間 香港交易及結算所有限公司 低吸