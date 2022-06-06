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英國正式試行4天工作制 人工照收足

環球社會熱點 15:45 2022/06/06

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英國於周一（6日）正式開始試行每周4天工作制，為期半年。參與的企業基本上囊括多數行業，提倡員工以80%工作時間取得100%的生產力，並公司照常支付全數薪金。

英國啤酒價格飆升 過萬間酒吧餐廳或倒閉 【下一頁】

試行計劃由多家非牟利組織﹑智庫﹑牛津大學﹑劍橋大學及美國波士頓學院合作，多達70間公司參與，涉及超過3,300員工。計劃以「100:80:100」模型為基礎，即領取100%薪金，以80%時達成100生產力。

非牟利組織4 Day Week Global行政總裁奧康納（O’Connor）表示，新冠肺炎疫情讓更多公司認識生活質素﹑減少工作時間及產出為本的模式，有利公司在行內競爭，形容英國現時正處於4天工作浪潮的尖端。

研究人員將與各公司或機構合作，量度4天工作制對員工生產力及福祉的影響，同時評估環境及性別平等形成的影響。

英國1樣超市平價食品1年貴50% 政府揭通脹物價飆升 【下一頁】

首席研究員﹑波士頓學院社會學教授朔爾（Juliet Schor）表示，將以壓力﹑疲勞﹑工作及生活滿足度﹑健康﹑睡眠﹑能量及旅遊等層面，分析員工對多一日假期的反應。朔爾形容今次為歷史性試行，將可幫助員工﹑公司及全球氣候。

參與試行的公司覆蓋眾多行業，但朔爾亦承認4天工作制並非適合所有員工及行業，如衛生保健及教育。不過，朔爾指即使生產力屆時只有10%提升，經濟亦有望受惠，希望可以減少員工患病率及人員流失，以及更容易吸引新員工。

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責任編輯：吳漢培

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