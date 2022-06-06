【有相睇】叫價不用500萬　高層連靚裝　上車客認為是筍盤　即火速入市

樓價持續上升，但荃灣仍有500萬元以下的上車盤。美聯物業鍾家豪說，荃威花園R座高層6室，實用面積418平方呎，原叫價485萬元，放盤兩星期後，獲上車客洽購，終減價7萬元，以478萬元易手，實用呎價約11,435元。從代理提供的相片可見，單位有靚裝修，可即買即住。

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鍾家豪說，不少買家反映由於香港未有跟隨美國加息，加上市場不利消息已陸續淡化，相信樓價再回調情況不會再現，所以加快入市，而區內周末睇樓量亦明顯上升。

資料顯示，原業主於2016年8月以345萬元購入上址，持貨約6年，現帳面賺133萬元，物業期內升值38.5%。

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