  • 28°C
香港時間 : 2022606日 (一) 16:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】叫價不用500萬　高層連靚裝　上車客認為是筍盤　即火速入市

股樓投資 15:34 2022/06/06

分享：

分享：

樓價持續上升，但荃灣仍有500萬元以下的上車盤。美聯物業鍾家豪說，荃威花園R座高層6室，實用面積418平方呎，原叫價485萬元，放盤兩星期後，獲上車客洽購，終減價7萬元，以478萬元易手，實用呎價約11,435元。從代理提供的相片可見，單位有靚裝修，可即買即住。  

    點擊圖片放大
    +5
    +4

鍾家豪說，不少買家反映由於香港未有跟隨美國加息，加上市場不利消息已陸續淡化，相信樓價再回調情況不會再現，所以加快入市，而區內周末睇樓量亦明顯上升。 

資料顯示，原業主於2016年8月以345萬元購入上址，持貨約6年，現帳面賺133萬元，物業期內升值38.5%。 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

上車盤 二手市場 荃威花園 美聯物業

上一篇文章

【有相睇】高層兼保養新淨　寶怡花園呎價不用1.2萬　用家即衝入市

下一篇文章

【電子支付】WeChat Pay HK消費券派發兩個月 總交易金額較去年同期增長6成 端午節當日乘車碼交易量增逾3倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

與時並進的大師　ZENITH
與時並進的大師　ZENITH
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【賞你遊】（附報名詳情）新一輪「賞你遊香港」首批行程出爐 市民周二起可直接向旅行社報名 第二及第三批將在6月推出
【賞你遊】（附報名詳情）新一輪「賞你遊香港」首批行程出爐 市民周二起可直接向旅行社報名 第二及第三批將在6月推出
【DSE放榜】DES周三放榜 大學最難入5大「神科」逐個睇 畢業後最高起薪點達7萬
【DSE放榜】DES周三放榜 大學最難入5大「神科」逐個睇 畢業後最高起薪點達7萬
【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款