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【煤氣停紅股】煤氣：提高股東回報時也要平衡市況、不回應會否再派紅股　料港今年燃氣銷售量增長1.5%

股市 15:03 2022/06/06

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【煤氣停紅股】煤氣：提高股東回報時也要平衡市況、不回應會否再派紅股　料港今年燃氣銷售量增長1.5%

煤氣 （00003） 去年暫停派發紅股，執行董事兼首席財務總裁何漢明表示，提升股東回報是我們的責任，過去20多年來煤氣對爭取股東回報不遺餘力，但回饋股東的同時，亦需要平衡一下市場情況，如市場上有否有不穩定因素，例如俄烏戰爭、中美貿易戰及疫情影響很深遠，也要考慮集團未來投資，而2030年國家在環保方面便有很好的發展機會。

煤氣公司申請8月加煤氣費4.4%、承諾未來兩年不加價【下一頁】

他強調，煤氣曾於2003至2004年因沙士嚴重，市況不穩，曾短暫暫停派發紅股，2008年雷曼事件期間，也暫停派發紅股。

煤氣費加幅是反映公司營運成本上升

煤氣早前申請8月調高煤氣費4.4%，常務董事暨執行董事黃維義表示，每次加價都是慎重考慮，也與環境局有溝通，原本應是2021年8月提出申請加價，但考慮到經濟情況及疫情，自行撤回有關申請，是次煤氣費加幅是反映公司營運成本上升，燃料調整已在每月的燃料調整費進行調整，環境局也認為加幅合理。

他續稱，現時本港疫情已有好轉，大家重新外出，加上今年來比去年溫度低1.5度，估算上半年本港燃氣銷售量增長1%，若疫情持續好轉，全年燃氣銷售量增長1.5%。

花旗：煤氣取消紅股是新常態【下一頁】

何漢明補充，煤氣每次加價都會考慮是客戶的承擔能力，及社會民生及經濟情況，今次加價後，70%居民客戶影響不大，每月煤氣費加幅不多於10元，50%工商客戶加幅亦不多於290元。

內地上半年天然氣銷售量初步估算增長7%

內地業務方面，黃維義稱，今年首幾個月天然氣銷售量幾乎零增長，第二季回升，上半年天然氣初步估算7%增長，全年10%增長。

至於氫能發展，他稱，目前未有管道運氫，若要長距離運送氫氣，需要考慮安全問題，而目前本港供應的管氣中，49%為氫氣，30%為天然氣，餘下為其他氣體，當中氫氣是從大埔煤氣廠製造出來，所以是灰氫，但灰氫製造過程方便又安全，且已達到很高的環保成分。

煤氣主席李家傑早前指，擬於本港推出氫能巴士。煤氣稱，由於氫能屬於新能源，公司正密切留意政府相關部門在法例制定及措施執行上的安排，並會加以配合，推進相關事宜。

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港股 香港中華煤氣（00003） 氫能 疫情 天然氣 煤氣費 煤氣 環境局

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