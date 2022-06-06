▲ 【本港經濟】陳茂波：有效管控疫情是推動經濟復甦的關鍵 下修本港今年GDP增長預測至1%至2%

財政司司長陳茂波表示，今年首季經濟增長差過預期，按年收縮4%，按季下跌3%，結束連續四個季度的增長趨勢，主要是環球需求增長減慢，以及本地嚴格社交距離措施嚴重打擊消費活動等，但本地經濟活動逐步恢復，政府將今年本港經濟增長預測下修至1%至2%。

陳茂波出席立法會財經事務委員會會議時表示，2月至4月本港失業率升至5.4%，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率更急升至10%。然而，近期勞工市場的情況已有所回穩。政府推出的「2022保就業」計劃及其他紓緩措施都發揮了支持就業的作用。

他提到，環球前景轉差，內地疫情或會影響全球供應鏈，拖累本港短期出口表現，不過疫情緩和已緩解內地與香港的跨境運輸問題，有助改善對外貿易表現。

至於隨着近月本地疫情減退和社交距離措施逐步放寬，加上四月初發放的新一輪電子消費券，不少食肆和商店的生意近期都明顯好轉。零售業總銷貨價值在第一季按年下跌7.6%後，於四月份顯著回升11.7%。

他強調，有效管控疫情是推動經濟復甦的關鍵。近期的消費活動和營商氣氛亦在社交距離措施逐步放寬下見到明顯改善。只要疫情能繼續受控，往後經濟活動應會進一步恢復。此外，新一輪的消費券計劃相信亦會為內部需求提供額外的支持。

另外，陳茂波亦預計通脹在短期內應會維持溫和。今年基本消費物價通脹率和整體消費物價通脹率的預測分別維持在2%及2.1%。當局會密切留意外圍價格壓力對市民生活造成的影響。

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