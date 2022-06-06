【綠色金融】中銀香港任中國石油國際事業（香港）綠色金融顧問

▲ 中銀香港任中國石油國際事業（香港）綠色金融顧問

中銀香港 （02388） 獲中國石油 （00857） 旗下中國石油國際事業（香港）委任為綠色金融顧問，並聯同香港品質保證局為該公司完成綠色轉型貿易融資框架的制訂及認證。

中國石油國際事業（香港）今天在該框架下完成全球天然氣行業首筆綠色轉型貿易融資提款，實踐其綠色低碳轉型發展的戰略規劃。

中銀香港副總裁王兵表示，在國家「雙碳」戰略指引下，中銀香港將可持續發展確定為核心策略之一，致力為客戶提供多元化的綠色金融產品及服務，協助更多企業實現低碳轉型。中國石油國際事業（香港）總經理張彤表示，公司聯同中銀香港及品質保證局此次開展的首單天然氣行業綠色轉型貿易融資，將碳中和液化天然氣貿易長協延伸至碳金融領域，把握了低碳轉型發展機遇，亦為實現中國碳達峰碳中和及中國石油2025年左右實現碳達峰、2050年左右近零排放目標貢獻力量。

中國石油國際事業（香港）為中國石油國際事業有限公司在香港的全資子公司，主要經營各類油品貿易及零售業務，為不同類型客戶供應各類優質燃油及相關的配套服務。

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