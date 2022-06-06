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Mariah Carey經典聖誕歌被控侵權 遭索償1.5億

環球社會熱點 15:05 2022/06/06

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美國樂壇天后Mariah Carey的經典聖誕歌《All I Want for Christmas Is You》，多年來深受各國民眾歡迎，為Mariah Carey帶來數億收入。但一名作曲家早前入稟法院，指Mariah Carey這首歌構成侵權，並索償最少2,000萬美元（約1.56億港元）。

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Mariah Carey與Walter Afanasieff合作寫下聖誕歌曲《All I Want for Christmas Is You》，歌曲於1994年推出就迅速爆紅。

這首歌自2019年以來，每年都登上美國Billboard「Top 100」位置。截至2017年，這首歌更為Mariah Carey帶來超過6,000萬美元（約4.68億港元）的收入。

不過作曲家Andy Stone上周入稟新奧爾良法院，控告Mariah Carey、Walter Afanasieff與唱片公司Sony Music Entertainment侵權，並就此索賠最少2,000萬美元。

Andy Stone指他寫的同名歌曲《All I Want for Christmas Is You》早於1993年底廣為傳播，更出現在Billboard排行榜上，質疑Mariah Carey等人非法利用他的歌曲風格，並在未經他許可的情況下錄製新歌造成混淆。

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不過兩首歌曲僅有相同名稱，歌詞與旋律都不一樣。Andy Stone聲稱自己擁有任何名稱為《All I Want for Christmas Is You》的作品版權，不過歌曲名稱在美國並不受版權保護。

Mariah Carey曾在她的傳記中透露，自己多年前用一部平價電子琴創作出《All I Want for Christmas Is You》的大部分旋律。

美國版權局顯示，目前共有177個名稱為《All I Want for Christmas Is You》的作品，包括音樂、電視劇和動畫電影。

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責任編輯：鄭錦玲

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