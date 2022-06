Mariah Carey經典聖誕歌被控侵權 遭索償1.5億

美國樂壇天后Mariah Carey的經典聖誕歌《All I Want for Christmas Is You》,多年來深受各國民眾歡迎,為Mariah Carey帶來數億收入。但一名作曲家早前入稟法院,指Mariah Carey這首歌構成侵權,並索償最少2,000萬美元(約1.56億港元)。

Mariah Carey與Walter Afanasieff合作寫下聖誕歌曲《All I Want for Christmas Is You》,歌曲於1994年推出就迅速爆紅。

這首歌自2019年以來,每年都登上美國Billboard「Top 100」位置。截至2017年,這首歌更為Mariah Carey帶來超過6,000萬美元(約4.68億港元)的收入。

不過作曲家Andy Stone上周入稟新奧爾良法院,控告Mariah Carey、Walter Afanasieff與唱片公司Sony Music Entertainment侵權,並就此索賠最少2,000萬美元。

Andy Stone指他寫的同名歌曲《All I Want for Christmas Is You》早於1993年底廣為傳播,更出現在Billboard排行榜上,質疑Mariah Carey等人非法利用他的歌曲風格,並在未經他許可的情況下錄製新歌造成混淆。

不過兩首歌曲僅有相同名稱,歌詞與旋律都不一樣。Andy Stone聲稱自己擁有任何名稱為《All I Want for Christmas Is You》的作品版權,不過歌曲名稱在美國並不受版權保護。

Mariah Carey曾在她的傳記中透露,自己多年前用一部平價電子琴創作出《All I Want for Christmas Is You》的大部分旋律。

美國版權局顯示,目前共有177個名稱為《All I Want for Christmas Is You》的作品,包括音樂、電視劇和動畫電影。

