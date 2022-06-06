【電子支付】WeChat Pay HK消費券派發兩個月 總交易金額較去年同期增長6成 端午節當日乘車碼交易量增逾3倍

WeChat Pay HK公布，根據商戶及用戶數據顯示，仍有不少用戶把握端午節假期享用消費券，佔當天總交易額近5成。

隨著本地疫情緩和，飲食業及零售業陸續復甦，加上新一輪消費券計劃派發詳情公佈在即，消費需求受刺激持續上升。WeChat Pay HK表示，由4月7日政府派發第1階段消費券起計兩個月，截至本周日（6月5日），總交易金額較去年消費券派發後同期（2021年8月1日至2021年9月30日）增長60%。其中，增幅最明顯的零售類別，尤其是超市便利店、服飾及電子產品，交易筆數增長約160%。

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不少市民亦趁端午長假期計劃出行，WeChat Pay HK亦推出1日限定賞，端午節當日使用「港鐵乘車碼」二維碼搭乘港鐵，即可獲得3個電子印花，換領5元電子現金券，數據顯示當日WeChat Pay HK乘車碼交易量激增超過3倍。

截至2022年4月底，WeChat Pay HK註冊用戶已突破500 萬，覆蓋全港15萬間香港本地商戶，包括用於乘搭港鐵、網購等，亦加入了更多類型的生活繳費如物業管理費。新一輪消費券計劃期間，WeChat Pay HK將繼續豁免「收錢碼」中小商戶的全部交易手續費，並提供額外的商戶開戶及交易激勵，鼓勵商戶多使用電子支付方式收款。

WeChat Pay HK表示，現正積極商討各項第2階段消費券的細節安排，務求為消費者繼續提供更多優惠獎賞。

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責任編輯：嚴浩文