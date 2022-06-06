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【招聘會】勞工處舉辦網上招聘會　提供逾3800個空缺　95%職位學歷要求為中六或以下

理財智慧 15:00 2022/06/06

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勞工處由6月7日起至8日下午6時在互動就業服務網站舉辦開創新天地網上招聘會，提供大量不同行業的空缺，包括全職、兼職、臨時及較適合應屆畢業生的職位空缺。是次招聘會中，約80%為全職空缺，大部分月薪介乎1萬元至2萬元。超過95%的職位空缺學歷要求為中六或以下，約75%的職位空缺無需相關工作經驗。

【筍工推介】衞生署招聘健康監察督導員 月薪1.7萬元只需中學畢業 在出入境口岸工作做啲乜？【見下頁

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為期2日的網上招聘會共有60間機構參加，合共提供超過3,800個職位空缺，職位類別相當廣泛，包括見習行政人員、實習生、康體主任或助理、數據分析員、安老院護士、生產員、廚師、保安員、技工、店務助理及文員等。求職人士可於活動舉行期間瀏覽職位空缺資料及遞交網上求職申請。

求職者只需預先登記成為勞工處互動就業服務用戶，即可於招聘會舉行期間直接向參加機構遞交網上求職申請，費用全免。另要留意在網上招聘會結束後，求職者將無法再次瀏覽於活動期間刊登之空缺資料，而為方便查詢申請處理進度，須於遞交申請時記錄僱主之聯絡電話以便日後致電跟進。

同場加映：【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

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撰文 : 陳楚琨

職位招聘 就業 經濟 招聘會 香港 全職 兼職 勞工處 行業

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