▲ 【MPF】積金評級：強積金5月升0.32% 今年以來首月錄正回報 中港股票基金歷半年下跌後上月升1.74%

積金評級表示，5月底股票市場反彈，令強積金在5月份升0.32%，亦令今年強積金累計投資虧損稍微收窄至約1,257億元或下跌10.25%。

5月份的正回報，相當於強積金單月進賬約44億元，加上每月的強積金供款，令強積金成員平均帳戶結餘增加約1,800元，並升至約23.53萬元。截至5月底，強積金總資產約1.079萬億元。

美股基金5月微升0.02% 年初至今累挫逾13%

中、港股票基金是5月份表現最佳的強積金資產類別，單月錄得1.74%升幅，擺脫連續6個月的下跌，年初至今則累跌12.53%。曾是去年表現最佳的美股基金，今年5月份微升0.02%，年初至今累跌13.33%，是今年以來表現最差的資產類別。

5月表現最佳的強積金成分基金為萬全強制性公積金計劃的歐洲股票基金，單月回報3.22%，景順強積金策略計劃的中港股票基金居次，回報2.4%，中國人壽強積金集成信託計劃的中國人壽大中華股票基金排第三，回報2.39%。

積金評級主席叢川普表示，5月是強積金今年以來首個月錄得正回報，令今年以來強積金投資虧損收窄至下跌10.25%。從正面來看，過去強積金顯示當下跌超過10%，通常與市場反彈同步以及強積金資產亦會持續增長。

他認為，繼續逗留在投資市場而並非去捕捉市場，才是長遠創造財富的關鍵，跌市可提供以低價買入優質資產的良機，成員應透過持續投資及分散投資，以受惠於複式回報的最大化效應，並令財富在其打工生涯中幾何式地增長。

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