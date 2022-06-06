新特能源1799股價破頂 追入策略話你知 股市 13:54 2022/06/06 分享： 分享： 新特能源 （01799） 股價升逾半成破頂，一度高見20.7元。獨立股評人譚智樂（Arnold）分析指，新特能源受惠內地政策扶持，對於太陽能發電投資力度大，現時估值平，且仍有上升空間，但高追風險大，憂今年出現追調整，策略上建議分注買入，如一注買入宜吼低等19元以下才買入。 足本分析→【按此】 **港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀？重溫《開市追揸沽》** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 港交所旗下LME遭控告索償 對港交所（00388）股價影響多大？ 今日 港交所旗下LME遭控告索償 對港交所（00388）股價影響多大？ 美團3690績後股價勁升破頂 現價追入水位多少？ 今日 美團3690績後股價勁升破頂 現價追入水位多少？ 中海油883除淨前股價衝穿14元不是夢？譚智樂：短炒中海油服（02883）更值博 今日 中海油883除淨前股價衝穿14元不是夢？譚智樂：短炒中海油服（02883）更值博 港股有力突破兩萬二？即睇恒指、科指、科技股點炒 今日 港股有力突破兩萬二？即睇恒指、科指、科技股點炒 【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀（附time code） 今日 【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀（附time code） 你可能感興趣 港交所旗下LME遭控告索償 對港交所（00388）股價影響多大？ 今日 13:30 港交所旗下LME遭控告索償 對港交所（00388）股價影響多大？ 美團3690績後股價勁升破頂 現價追入水位多少？ 今日 13:14 美團3690績後股價勁升破頂 現價追入水位多少？ 中海油883除淨前股價衝穿14元不是夢？譚智樂：短炒中海油服（02883）更值博 今日 13:06 中海油883除淨前股價衝穿14元不是夢？譚智樂：短炒中海油服（02883）更值博 最新專欄文章 更多 Mirror演唱會門票起風波 對電訊盈科（00008）股價有冇影響？ 今日 Mirror演唱會門票起風波 對電訊盈科（00008）股價有冇影響？ 港交所旗下LME遭控告索償 對港交所（00388）股價影響多大？ 今日 港交所旗下LME遭控告索償 對港交所（00388）股價影響多大？ 美團3690績後股價勁升破頂 現價追入水位多少？ 今日 美團3690績後股價勁升破頂 現價追入水位多少？ 中海油883除淨前股價衝穿14元不是夢？譚智樂：短炒中海油服（02883）更值博 今日 中海油883除淨前股價衝穿14元不是夢？譚智樂：短炒中海油服（02883）更值博 港股有力突破兩萬二？即睇恒指、科指、科技股點炒 今日 港股有力突破兩萬二？即睇恒指、科指、科技股點炒 新能源 上升空間 新特能源（01799） 香港交易及結算所有限公司 低吸 買入價 分段買入 ETF 板塊 納斯達克綜合指數