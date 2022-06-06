【三星手機】部分搭載Exynos芯片三星手機現Bug　無法運行手游《Diablo Immortal》

▲ 暴雪（Blizzard）早前推出其經典IP《暗黑破壞神 永生不朽》（Diablo Immortal）的手機遊戲版，但部分搭載Exynos芯片的三星手機卻再爆災情，無法運行這款手游。（官網圖片）

三星旗下自研的Exynos系列處理器一直飽受批評，暴雪（Blizzard）早前推出其經典IP《暗黑破壞神 永生不朽》（Diablo Immortal）的手機遊戲版，但部分搭載Exynos芯片的三星手機卻再爆災情，無法運行這款手游。

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據外媒《Engadget》報道，暴雪在發布手游《暗黑破壞神 永生不朽》後，隨即有部分使用三星手機的玩家在Reddit和其他社區論壇抱怨，包括Galaxy S22+、Galaxy S10及Note 10在內等有搭載Exynos系列處理器的三星手機，在運行遊戲時都顯示技術故障，無法開啟遊戲。



其後，暴雪發言人表示對此深表歉意，現時正在研究問題成因，將盡快解決以上問題，並指會考慮暫時禁止特定手機去下載遊戲，以防止進一步的困擾。

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責任編輯：黃顯晴

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