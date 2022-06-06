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【疫市新格局】DHL Express部署自動化技術迎戰　拓B2C新方案回應需求　

科技 15:15 2022/06/06

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世界供應鏈及航空交通受疫情影響，變化翻天覆地，有言香港作為國際物流樞紐的地位面臨挑戰。在香港紮根50年的國際速遞公司DHL Express選擇拓展倉庫網絡，同時擴建、部署創新科技方案，再配合多項計劃培育人才等，提升營運效率，回應新格局需求。

在物流業擁有超過20年經驗的DHL Express香港及澳門高級副總裁暨董事總經理吳志忠認為，在這段時間，更應把握物流需求帶來的商機，透過多方面策略部署。

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吳志忠於2004年加入DHL Express，至今已走過18載光陰，領導着約1,670名員工。他直言，是次疫情的確帶來了前所未有的挑戰，透過科技來應對這些挑戰是不二法門。作為全球物流產業的龍頭，亦肩負着「不一樣的使命」：

派送並非單純是一份工作，還要確保在疫情下可以如常運送醫療用品、抗疫物資等，履行社會責任。

在內部溝通方面，他強調必需及時提供指引，才可確保營運有序。他分享，疫情下員工都會在社交媒體上獲得相關資訊，會希望公司能制定新政策、新指引應對，否則很易令員工感到困惑：

然而，疫情尚有許多未知數，管理層要在只有40至50%可用資訊的情況下，作出全盤決定。

針對後勤 設靈活辦公政策

在制定指引時，他分別針對後勤員工需求，執行靈活辦公政策，讓員工可以全面在家工作，以及為個別缺乏電腦設備、特定軟件的員工，提供支援。另開放辦公室，讓有特別原因未能在家工作的員工，可以如常工作。至於員工大會（Town Hall meeting）則全面轉到綫上進行。

他提醒，在公布指引執行日子時，必需考慮員工是否有充足時間作準備。舉例指，早前第5波疫情有緩和迹象，該企便早於1個月前公布重回辦公室的方案，方便團隊之間協作部署，以及提出意見。

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全面部署自動化技術　提升效率體驗

留意到網購B2C（Business to Consumer）商品運送需求持續增長，他指團隊早前分別在倉庫、寄貨方面，全面引入自動化系統及智能化服務，提升營運效率，同時改善員工及客戶體驗。

  • 舉例指，該公司早前已投資開設新倉庫，提升貨物處理能力。

他透露，新倉庫預期來年啟用，並且將全面部署自動化技術。

此前則投入6.26億元於青衣的DHL Express香港運作中心，引入各種嶄新科技應用：

  • 1.自動化設備，包括全自動貨件分類系統，自動重量及體積測量系統，全自動X光檢查
  • 2.自動泊車系統，管理車隊停泊運作
  • 3.交通管制系統，助有效率地指派車輛到指定地點卸貨
  • 4.自動隨行機械人，減輕員工體力勞動
  • 5.提供實時監控及全面貨件狀態資訊

據悉，該運作中心每天平均可處理超過6萬件貨物，貨件分類能力更增長接近130%；應對寄貨需求方面，該企則推出多項智能寄件新服務，方便部分用戶24*7投寄。

中亞區樞紐中心年底完成擴建　擬增聘130人

此外，吳志忠指DHL Express密鑼緊鼓地籌備，於機場的中亞區樞紐中心擴建工程即將於今年年底完成。

他表示，其跨境快遞運力將會增加50%，至106萬公噸，以對接三跑系統落成後的需求。目前中亞區樞紐中心已聘用690人，今年亦將繼續增聘人手，預計在項目落成後增聘至820人，為企業及消費者提供更精準、快捷的物流服務。

特設培訓課程　資深員工協助

針對新加入團隊的員工，也會讓他們參與為期5天綫上或綫下培訓課程，了解公司的運作流程及業務目標，並融入企業文化。同時讓部門較資深的員工協助教導各樣的知識和技巧，幫助適應新工作環境和人事，建立互信，加深團隊合作的精神。

另設有運作處見習行政人員（MT）計劃，招募應屆畢業生，讓他們在運作處參加為期36個月的培訓，獲得DHL Express運作處的基礎技能及全面的地勤運作專業知識，助培養未來人才。

記者：張寶燕

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