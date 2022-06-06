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【烏克蘭戰爭】俄外長專機遭3國禁入領空 取消訪塞爾維亞

環球政治 13:16 2022/06/06

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俄羅斯外長拉夫羅夫原定訪問塞爾維亞。但塞爾維亞周邊3個國家因應對俄羅斯的制裁，禁止拉夫羅夫的專機進入所屬領空，拉夫羅夫已經取消訪問塞爾維亞。

【烏克蘭戰爭】普京警告美國 或炸西方供烏遠程導彈 【下一頁】

拉夫羅夫（Sergei Lavrov）原定由周一（6日）起，一連兩日訪問塞爾維亞，是自俄烏戰爭爆發及歐盟正準備對俄實施新一輪制裁以來，首次有俄羅斯高級官員到訪塞爾維亞。

拉夫羅夫本來會與塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）會晤，並商討俄羅斯對塞爾維亞的天然氣供應，包括價格、數量以及供應安全等問題。

國際文傳通訊社（Interfax）周日（5日）引述俄羅斯外交部消息人士指，保加利亞、北馬其頓及黑山封鎖領空。拉夫羅夫因專機無法途經上述國家的領空，被迫取消今次訪問。

【烏克蘭戰爭】烏防長料戰事今年結束 基輔再傳爆炸聲 【下一頁】

塞爾維亞與俄羅斯有密切文化聯繫，在俄烏戰爭爆發後並無加入西方對俄制裁。西方多國因拒絕以俄羅斯盧布付款而被切斷天然氣供應，而俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與武契奇上月達成協議，俄羅斯會繼續向塞爾維亞供應天然氣。

塞爾維亞上周更宣布，會與俄羅斯簽訂一份為期三年的天然氣供應新合約，料本來是於拉夫羅夫訪問期間簽署。

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責任編輯：鄭錦玲

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