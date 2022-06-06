【英國王室】凱特與仔女焗蛋糕賀白金禧 夏洛特公主甜笑搶鏡

為慶祝英女王登基70周年，威廉王子夫婦周日（5日）在Instagram發文，分享凱特與3名子女為白金禧年街頭派對一起焗蛋糕的影片。喬治王子、夏洛特公主及路易王子分工合作，與母親向當地社區分享喜悅。夏洛特公主更全程投入，看到蛋糕後興奮燦笑。

路易小王子可愛扮鬼臉 同阿媽凱特扭計 【下一頁】

威廉王子（Prince William）與凱特（Kate Middleton）周日於IG發表影片，凱特與喬治王子 （Prince George）、夏洛特公主（Princess Charlotte）及路易王子（Prince Louis）在廚房忙碌的畫面。

身穿粉紅格仔襯衫及牛仔褲的凱特，指示3名子女分工合作，其中夏洛特負責打雞蛋、在哥哥喬治的注視下將麵粉倒進碗裡，由路易小王子篩麵粉，合力為加的夫（Cardiff）社區舉行的白金禧年街頭派對焗蛋糕 。

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英女王驚喜露面揮手 對民眾支持深受感動 【下一頁】

一家人圍在一盤杯子蛋糕面前撒上糖霜，夏洛特不禁露出燦爛笑容，而喬治則嘲笑她的反應，影片最後以一張凱特與夏洛特相視而笑的照片結束。

在白金禧年慶祝的最後一日，英國各地社區舉行大大小小的公開或私人聚會、民眾相聚同歡及享用蛋糕或麵包，慶祝英女王登基70周年。

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責任編輯：郭麗明