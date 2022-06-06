▲ 【大行看法】瑞銀財管：MSCI中國指數年底仍有低雙位數上升空間 科技及內房可找到機會

全球市場繼續受到利率、衰退和風險三項因素的挑戰，瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室認為，平台經濟最動盪的時期已經過去，互聯網行業重新恢復在資本市場上活動將成為政策正常化的重要標誌，而儘管第二季的企業獲利將因疫情而受到衝擊，但仍預計MSCI中國指數盈利增長可達9.8%，年底該指數有低雙位數的上漲空間。

瑞銀指，基於經濟回暖的預期，再加上目前股票估值接近多年低點，我們在區域策略中依然看好中國，目前中國政府已表現出穩經濟的急迫性，倘若其政策支持比預期地更有效，則有望帶動市場上行，目前的估值水準並未反映政府加大穩增長力度的前景，從暴跌後的中國科技股和房地產股中可找到機會。

短中長期部署不同板塊

板塊配置方面，瑞銀短期看好周期和價值類股，如能源（包括可再生能源）、金屬、採礦、建築、精選的電信股、銀行、食品飲料（啤酒和奶業）。中至長期則偏好耐用消費品及服務、數位經濟、網路安全、智慧出行和智慧基礎設施。

瑞銀稱，在通脹更為明朗之前，短期內市場波動仍將偏高，這使得押注方向性頭寸的風險很大，從戰術角度而言看好印尼、泰國和中國股票，而韓國和馬來西亞股市的上行空間有限。

該行認為，中國的動態清零政策不會很快結束，出行限制措施造成的經濟壓力（以及股價波動）可能依然持續，因此下調了對中國今年經濟增長，將第二季GDP下調至2%以下，但下半年將逐漸回升至3%左右。

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