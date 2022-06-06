【聯繫滙率】任志剛：除非爆發「金融核戰」　否則港元不應與美元脫離聯繫滙率

▲ 【聯繫匯率】前金管局總裁任志剛：除非爆發「金融核戰」 否則港元不應與美元脫離聯繫匯率

金融管理局前總裁任志剛表示，港元要與人民幣掛鈎的唯一考慮位是除非爆發「金融核戰」，否則港元不應與美元脫離聯繫滙率。

任志剛接受《南華早報》訪問時表示，要保持一個行之有效的制度為最佳的選擇，而這制度是最合適香港。他又指，目前又未見美國欲以對付俄羅斯的手段來制裁香港，而香港為中國與美元交易最為活躍的地區，美國不願破壞且損害港元聯繫滙率。

他表示，港元要與人民幣掛鈎的唯一考慮位是除非爆發「金融核戰」，而要與人民幣掛鈎的技術性問題甚多，「這並非短時間可以做到。」

再者，他指，「如果要港元與美元脫鈎，即意味近3000億美元的外滙基金沽出並轉入支持港元貨幣基礎為資產的新掛鈎貨幣。而這並非簡單事宜」。就人民幣國際化方面，任志剛指，人民幣可在港元股票市場中計價和結算，這已是明智且具戰略性部署。

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