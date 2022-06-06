  • 29°C
香港時間 : 2022606日 (一) 17:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聯繫滙率】任志剛：除非爆發「金融核戰」　否則港元不應與美元脫離聯繫滙率

Hot Talk 12:56 2022/06/06

分享：

分享：

【聯繫匯率】前金管局總裁任志剛：除非爆發「金融核戰」　否則港元不應與美元脫離聯繫匯率

金融管理局前總裁任志剛表示，港元要與人民幣掛鈎的唯一考慮位是除非爆發「金融核戰」，否則港元不應與美元脫離聯繫滙率。

任志剛接受《南華早報》訪問時表示，要保持一個行之有效的制度為最佳的選擇，而這制度是最合適香港。他又指，目前又未見美國欲以對付俄羅斯的手段來制裁香港，而香港為中國與美元交易最為活躍的地區，美國不願破壞且損害港元聯繫滙率。

他表示，港元要與人民幣掛鈎的唯一考慮位是除非爆發「金融核戰」，而要與人民幣掛鈎的技術性問題甚多，「這並非短時間可以做到。」

再者，他指，「如果要港元與美元脫鈎，即意味近3000億美元的外滙基金沽出並轉入支持港元貨幣基礎為資產的新掛鈎貨幣。而這並非簡單事宜」。就人民幣國際化方面，任志剛指，人民幣可在港元股票市場中計價和結算，這已是明智且具戰略性部署。

【石Sir一周前瞻及異動股】特步國際、新特能源及廈門港務

相關文章：

【獨家專訪】任志剛：聯繫匯率為國家效力不應輕易放棄　分析加息美股高危、港股或受惠

【人民幣國際化】任志剛：美國武器化美元手段「愈來愈瘋狂」　中國應加快人民幣國際化

【互聯互通】許正宇：進一步探索優化債券通「南向通」　循序漸進優化跨境理財通

開啟hket App，閱讀全文
外滙 金融 港元 任志剛 香港金融管理局
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【電子支付】WeChatPayHK加強跨境匯款服務　逾100間內地銀行可收款
【電子支付】WeChatPayHK加強跨境匯款服務　逾100間內地銀行可收款
【Bitcoin】兩年前料見40萬美元、今看淡跌至8000美元　比特幣機構投資者：加密幣未能成機構可信賴投資
【Bitcoin】兩年前料見40萬美元、今看淡跌至8000美元　比特幣機構投資者：加密幣未能成機構可信賴投資
【MPF】保險代理偽冒強積金計劃成員簽名　遭保監局禁重投業界至2024年7月
【MPF】保險代理偽冒強積金計劃成員簽名　遭保監局禁重投業界至2024年7月
【電子消費券2022】傳第二期5000元電子消費券最快6月中申請　7月初派發
【電子消費券2022】傳第二期5000元電子消費券最快6月中申請　7月初派發
【美國經濟數據】美國5月非農就業人口增加39萬人勝預期　失業率按月持平錄3.6%
【美國經濟數據】美國5月非農就業人口增加39萬人勝預期　失業率按月持平錄3.6%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款