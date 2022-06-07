【美股期貨】道指期貨跌138點　納指期貨跌0.6%（不斷更新）

美股期貨周二於亞洲時段向下，其中道指期貨跌138點，納指期貨跌75點或0.6%。美國今日將會公布4月貿易收支、出入口數據。

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即市走勢︰

【12：23】道指期貨跌138點，報32777點；標指期貨跌19點，報4102點；納指期貨跌75點或0.6%，報12523點。

【10：41】【國際油價】高盛上調布油預測 料第三季度漲至140美元

【10：03】【美國通脹】美國全國經濟研究所：現通脹水平較想像中更接近1980年代高峰

【09：24】【日圓滙價】美債息重上3厘 日圓兌港元再創20年新低見5.92 分析料跌勢持續

【09：07】【AAPL】蘋果WWDC推「先買後付」選項 Affirm急挫半成

【08：40】【TWTR】馬斯克批Twitter對虛假帳戶解釋不足、「如同拒絕他的要求」 Twitter指繼續與馬斯克完成交易 股價跌幅收窄

【08：10】【MSFT】微軟據報正大幅放慢招聘步伐

==以下6月6日（周一）股市==

中美科技股回勇，刺激道指昨早段曾漲335點，惟美10年期債息重上3厘，道指蒸發大部分升幅。本周焦點將落在周五出爐的美國通脹數據，市場料5月CPI按年升幅維持8.3%。

即睇美股收市：

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道指收市升16點，報32915點；納指升48點，報12061點；標指升12點，報4121點。

蘋果公司周一舉行開發者年度大會，宣布推出「蘋果先買後付」（Apple Pay Later）計劃，參加計劃的用戶將分為4期支付產品價格，無須支付任何額外費用及利息。以及升級iOS操作平台。蘋果同時升級iOS操作平台，但並未公布受外界關注的混合擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）的頭戴式設備。蘋果股價升0.52%。

特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克稱整體人手未來12個月將增加，有別之前計劃裁員的言論，股價漲1.6%，報714.84美元。

中概股報喜，滴滴出行（美：DIDI）確認除牌後，內地網絡安全審查據報最快本周結案，憧憬互聯網監管明朗化，刺激美國上市中概股早段大升，其後反覆，滴滴飆24%。

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美國通脹數據周五出爐 料5月CPI按年升幅維持8.3%（附數據一覧表）

【美股焦點】富途控股盤前升逾8% 首季經調整淨利跌47% 付費用戶按年增68%

即市走勢︰

【01：21】蘋果宣佈「現購後付」服務；蘋果支付將在所有接受蘋果支付的地方使用。

【01：20】道指升10點，漲幅為0.03%，報32910點；納指升29點，漲幅為0.25%，報12042點；標指升14點，漲幅為0.34%，報4122點。

【01：07】蘋果發佈IOS 16。蘋果表示IOS 16將擁有新的智能化、個性化設置。並指IOS16將更新鎖屏。行政總裁庫克表示，公司有3400萬名開發者。

【00：50】英國保守黨將於十分鐘後對英國首相約翰遜進行不信任投票，持續至03：00。

【00：47】美股三大指數止跌回升，道指升46點，納指升0.4%，標指升逾0.1%

【00：29】道指和納指轉跌，中概股京東和拼多多維持超過5%漲幅

道指轉跌，成分股安進跌超1.6%，Salesforce.com和NIKE也跌超1.0%，聯合健康、IBM、Travelers Companies Inc.維持超過1%的漲幅。納斯達克100指數轉跌，成分股再生元製藥跌超4.6%，阿斯利康跌3.3%，恩智浦跌2.6%，吉利德科學跌2.4%，生物科技公司Illumina跌2.2%，Netflix跌1.3%，「元宇宙公司」Meta Platform（前身Facebook）跌0.9%，谷歌A和電動汽車生產商Lucid漲1.9%，京東漲5.7%，拼多多漲超5.8%。

【00：19】花旗集團計劃招聘超過4,000名技術人員，幫助其機構客戶在疫情過後轉到線上。

【00：12】Meta旗下Instagram更新敏感內容控制，Meta迅速轉跌，現跌1%至即市低位。

【00：01】推特表示，將持續與馬斯克合作並分享信息以完成交易，計劃以商定的價格完成收購交易。

推特小幅波動，仍跌逾2.6%，早段一度跌逾5%；Meta則迅速轉跌，現跌1%至季度低點。

【23：43】歐股收市上漲，德國DAX30指數漲1.34%，英國富時100指數漲1%，法國CAC40指數漲0.98%。

【22：56】白宮聲明：美國將豁免東南亞四國光伏組件24個月的進口關稅

白宮正式發布聲明，宣布美國將對從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南採購的太陽能組件給予24個月的關稅豁免。同時，白宮宣布，拜登授權使用《國防生產法》（DPA）來加快清潔能源技術的國內生產。

【22：39】美國10年期債息升逾2%，重返3厘水平，現報3.018厘。道指升294點，納指升1.9%，標指升57點。

【22：24】熱門中概股再度領漲美股。納斯達克金龍中國指數上漲7%，理想汽車漲超10%，愛奇藝漲超10%，晶科能源漲9.5%。

【21：30】道指升234點，報33134點，納指升1.6%，報12208點，標指升41點，報4150點。

【18：33】道指期貨升269點，納指升1.5%，標指升44點。

【16：23】美股期貨升幅擴大，道指期貨升282點，報33204點；標指期貨升45點，報4153點；納指期貨升180點或1.4%，報12728點。

【16：05】【滴滴退市】滴滴出行6月2日入表申請從紐交所退市 10日後正式退市、盤前即升50%

【12：23】道指期貨升143點，報33042點；標指期貨升21點，報4130點；納指期貨升89點或0.7%，報12637點。

【11：24】【中美貿易戰】據報拜登擬暫停對東南亞地區太陽能進口徵收新關稅兩年

【08：30】【TSLA】馬斯克︰Tesla員工總數將增加 此前指經濟差要裁員約一成

【08：06】【中美貿易戰】美商務部長︰取消家品、單車等中國貨關稅有道理 鋼鋁關稅要保留

【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀

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責任編輯︰梁浩碩