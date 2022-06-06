【美股期貨】道指期貨升269點　納指期貨升1.5%（不斷更新）

美股期貨上揚，道指期貨升逾200點，納指期貨亦升逾1%。美國周一並未有重要數據公布，至於本周焦點將落在周五出爐的美國通脹數據，市場料5月CPI按年升幅維持8.3%。

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美國通脹數據周五出爐 料5月CPI按年升幅維持8.3%（附數據一覧表）

即市走勢︰

【18：33】道指期貨升269點，納指升1.5%，標指升44點。

【16：23】美股期貨升幅擴大，道指期貨升282點，報33204點；標指期貨升45點，報4153點；納指期貨升180點或1.4%，報12728點。

【16：05】【滴滴退市】滴滴出行6月2日入表申請從紐交所退市 10日後正式退市、盤前即升50%

【12：23】道指期貨升143點，報33042點；標指期貨升21點，報4130點；納指期貨升89點或0.7%，報12637點。

【11：24】【中美貿易戰】據報拜登擬暫停對東南亞地區太陽能進口徵收新關稅兩年

【08：30】【TSLA】馬斯克︰Tesla員工總數將增加 此前指經濟差要裁員約一成

【08：06】【中美貿易戰】美商務部長︰取消家品、單車等中國貨關稅有道理 鋼鋁關稅要保留

【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩