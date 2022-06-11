【美股收市】巴克萊估儲局下周加息0.75厘 道指急挫880點 納指插3.5%（不斷更新）

美國通脹數據出爐，按年及按月升幅均高於預期，5月CPI按年升8.6%，按月升幅則進一步走高0.7個百分點至1%，5月核心CPI按年升6%，按月升幅維持0.6%。美國通脹續創40年高，市場對經濟前景憂慮加劇，美債息抽升，短債息升幅急於長債息，5年期及30年期債息更一度出現倒掛。

本港時間今晨4時，美國2年期債息報3.0611厘，10年期報3.157厘。

大市方面，道指挫880點，跌幅2.7%，報31392點，此前曾最多跌884點，低見31387點；納指跌414點，跌幅3.5%，報11340點；標指跌116點，跌幅為2.9%，報3900點。美股三大股指均創截至1月21日當周以來最大單周跌幅。

標普500指數11個板塊全軍覆沒，非必需消費品板塊收跌4.16%表現最差，資訊科技板塊跌約3.9%，金融和原材料板塊至多跌逾3.6%，工業、通信、房地產板塊至多跌超2.9%，必需消費品股跌約0.4%跌幅最小。

美國2年期債息突破3厘，創2008年6月以來新高，現報3.0632厘，升逾25個基點。10年期債息稍回落至3.15厘，升逾10個基點，即市曾觸及3.17厘上方。

資金避險美元，美滙指數抽升至104，即市最高報104.23，升近1%，歐元跌0.9%，報1.0518，英鎊跌逾1.4%，報1.2314美元。現貨金升1.3%。

油價高位整固，紐約期油即市曾升穿122美元，收報120.67美元，跌0.7%；倫敦布蘭特期油一度突破124美元。

CME美聯儲觀察工具顯示，聯邦基金利率期貨暗示聯儲局在2022年累計加息約215個基點，12月底聯邦基金利率將為2.985厘。

美國前財長薩默斯表示，在最新通脹數據打破通脹觸頂的希望後，聯儲局未能對自己的錯誤作出解釋，也未能意識到對其信譽的損害。「很明顯，通脹峰值理論，比如「短暫性」理論是錯誤的」，薩默斯在接受採訪時表示，聯儲局從3月份開始預測，到今年底，通脹率將降至2%區間，坦白地說，當時的預測是痴心妄想，今天看來更加荒謬。薩默斯稱，「聯儲局說得沒錯，但我認為他們沒有意識到去年和今年初的錯誤造成多大的損害。這些錯誤意味它們從根本上不具有可信性。」

他又指，考慮到聯儲局從採取行動到見效之間有時滯，緊縮政策的延誤會產生一些實際損害；薩默斯警告稱，消費者價格指數的主要組成部分未來幾個月可能會加速。住房成本今年晚些時候可能會上升8%。「經濟軟著陸絶非易事」，意即聯儲局壓低通脹同時不引發經濟衰退。他不贊成在下周三預定會議前緊急加息，「那看起來很恐慌，絶非明智之舉。」

交易員認為聯儲局在7月份有50%可能性，會加息75個基點，而巴克萊預計聯儲局在本月14日至15日舉行的貨幣政策會議上，將會加息0.75厘。在數據顯示5月份通脹加速上升後，巴克萊成為第一家預計會加息0.75厘的華爾街大行，而非此前決策者一再暗示的0.5厘幅度。與此同時，貨幣市場也提高對7月和9月更大幅度加息的押注。

美國6月密歇根大學消費者信心指數初值錄50.2，大幅低於預期的58，也創紀錄新低，前值為58.4。

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即市走勢︰

【04：02】美股三大股指全天維持跌勢，道指收跌約880點，納指重挫3.52%，明星科技股集體收跌，英偉達跌近6%，亞馬遜跌逾5%，特斯拉、蘋果跌逾3%，新東方、嗶哩嗶哩、網易、拼多多等部分熱門中概股逆市收高。

【03：07】英國競爭和市場管理局啟動對谷歌應用商店涉嫌反競爭行為的新一輪調查。該機構還表示，計劃進一步調查蘋果和谷歌，在移動瀏覽器市場的影響力，以及蘋果對雲遊戲的限制。

【02：37】俄羅斯總理米舒斯京簽署政府令，宣佈俄羅斯退出世界旅遊組織。

【02：38】歐洲債市：德國和意大利國債熊市趨平，因加息押注激增。

德國和意大利國債周五進一步下跌，此前美國5月通脹數據快於預期促使市場押注加息步伐會加快。周四在歐洲央行政策決議後，德國和意大利國債已然走低；

德國10年期債息自2014年5月以來首次升逾1.5厘；意大利10年期債息收於2014年2月以來最高。貨幣市場加大對歐洲央行加息力度的押注，目前預計年底前加息幅度為165個基點，是一個月前預期幅度的兩倍多；

英國國債也熊市趨平，2年期和5年期債息分別自2008年和2014年以來首次超過2厘；兩者收益率升幅均創2010年以來單周最大。貨幣市場預計英國央行周四加息37.5個基點。預計年底前將加息184個基點，本周預期躍升40個基點。

【02：34】紐約8月黃金期貨收漲1.2%，報1875.50美元，本周累計上漲1.4%。

【02：32】紐約7月原油期貨收跌0.84美元，跌幅0.69%，報120.67美元，本周累計上漲1.51%。

【02：24】捷克央行副行長：預計捷克央行6月將討論加息75個基點或更大幅度。

【01：44】消息人士稱，Meta Platforms(美：FB)首席運營官Sheryl Sandberg將facebook資源用於個人項目的行為正在遭到審查，早在幾年前公司的律師就開始調查其行為。報導稱，Meta Platforms已經大量披露高管利用公司資源處理某些個人事務的情況。

【01：04】蘋果公司CEO庫克要求美國國會山批准隱私保護立法草案。

【00：55】加拿大金礦類股上漲，數據顯示美國通脹繼續創新高，標普/加拿大多倫多證交所綜合黃金指數的24隻成分股全線上揚，其中New Gold漲7.6%、Equinox Gold漲7.4%、OceanGold漲6.9%、Iamgold漲6.9%。VanEck金礦ETF也漲4.2%。

【00：08】道指挫819點，跌幅為2.54%，報31453點，此前曾最多挫853點至低見31419點；納指跌406點，跌幅3.46%，報11347點；標指跌112點，跌幅為2.8%，報3905點。

【00：05】美國2年期債息漲幅擴大至20個基點，即市最高觸及3.0133厘。

【23：40】歐股大幅收跌，德國DAX指數跌3.08%，法國CAC40指數跌2.69%，英國富時100指數跌2.12%。

【23：39】外賣概念股跌幅擴大，DoorDash(美：DASH)跌10%，Uber(美：UBER)跌6.76%。

【23：33】德國10年期債息自2014年以來首次升至1.50％。

【23：27】部分中概股持續回落，有道(美：DAO)跌8.65%，愛奇藝(美：IQ)跌5.15%，蔚來汽車(美：NIO)跌4.78%，知乎(美：ZH)跌3.9%。

【22：06】道指跌723點，納指跌2.9%，標指跌97點。

【21：30】道指跌518點，報31754點，納指跌1.7%，報11551點，標指跌65點，報3951點。

【21：00】道指期貨跌470點，納指期貨跌1.8%。

【20：45】通脹數據公布後，道指期貨跌284點，納指期貨跌1.3%。

【17：39】道指期貨跌23點，納指期貨升0.4%，標指微升。

【12：46】道指期貨升2點，報32275點；標指期貨升1點，報4019點；納指期貨升16點或0.1%，報12286點。

【11：27】【新股IPO】內地社交媒體Soulgate正式撤銷赴美IPO計劃 騰訊持股近五成

【10：58】【美國經濟】耶倫：消費及投資強勁料美國不會步入衰退 惟汽油價格難以回落

【08：20】【TSLA】Tesla上海工廠受累封城 第二季產量有機會按季跌逾三成、另據指上海工廠今晚班次後結束閉環管理

==以下6月9日（周四）股市==

美股觀望明天公布的通脹數據，市場憂慮大幅加息陷滯脹，加上歐洲央行暗示9月以更大幅度加息，投資情緒受壓。美股周四反覆向下，道指跌勢一度擴大至643點。

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道指收市跌638點，報32272點；納指跌332點或2.75%，報11754點；標指跌97點，報4017點。美國10年期債息升至3.049厘，美滙指數亦漲至103.33。

德國安聯首席經濟顧問埃爾埃里安表示，美國通脹仍未見頂，經濟陷入滯脹是其基本風險假設。6月CPI可能再度惡化，重新升至8.5% ； 各個環節的通脹升勢仍然強勁，包括食品與能源等範疇。

歐洲央行預告7月議息會議加息25點子，並於7月1日起結束資產購買計劃的淨購買。歐央提到9月將進一步調升關鍵利率，若果9月預測通脹維持或惡化，加息幅度將高於25點子。英、法及德國股市分別挫1.5%、1.4%及1.7%。

聯儲局前副主席Alan Blinder表示，聯儲局可能需要在接下來三到四次會議上每次加息50個基點，並有可能必須忍受經濟衰退，才能將通脹率拉回到2%的目標。

紐約期油挫0.49%，收報121.51美元，布蘭特期油跌0.41%，收報123.07美元。

美國公布上周初領失業救濟人數報22.9萬人，高於預期的20.6萬人，是1月中以來高位。

更多美國經濟數據：

最新一周新申領失業救濟人數22.9萬人 較前周多

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即市走勢︰

【01：47】紐約8月黃金期貨收跌0.2%，報1852.80美元。

【01：46】紐元兌美元跌幅擴大到1.48%，創5月23日以來新低至0.6391

【01：44】美元兌加元漲幅達1%，現報1.2683。

【01：26】歐元兌美元跌幅擴大到0.91%，刷新5月23日以來低位至1.0617

【01：25】美滙指數漲幅擴大到0.65%，創5月20日以來新高至103.22

【00：48】據《紐約郵報》，Franchise集團獲得來自阿波羅全球管理公司的20億美元貸款，作收購柯爾百貨用途。柯爾百貨（美：KSS）股價迅即轉升近3%，現漲逾1%。

【00：43】德國10年期債息漲7.7個基點，報1.43厘，盤中交投於1.334厘至1.465厘區間，此前，歐央行宣布有關7月結束資產購買計劃，並擬加息25點子。

【00：32】德國安聯首席經濟顧問埃里安警告，雖然早在約一年前就確切地預料到美國高通脹問題將持續存在，但時至今日，通脹仍未見頂。

【00：26】熱門中概股擴大跌幅，好未來重挫17%，BOSS直聘、嗶哩嗶哩、新東方跌幅均在10%以上，拼多多、愛奇藝跌超9%，貝殼、蔚來、京東跌7%。

【00：21】高盛：預計歐洲央行將在9月份和10月份分別加息50個基點。

【00：03】彭博社消息，蘋果據稱計劃在2023年發佈基於M2晶片的、更大尺寸的15英吋版Macbook Air，並正在發力12英吋款筆記本電腦，預計於2023年底或2024年初推出。

【00：03】美國聯儲前副主席Alan Blinder表示，聯儲局可能需要在接下來三到四次會議上每次加息50個基點，並有可能必須忍受經濟衰退，才能將通脹率拉回到2%的目標。

【23：45】歐股大幅收跌，泛歐STOXX 600收跌1.36%，德國DAX30指數跌1.7%，英國富時100指數跌1.54%，法國CAC40指數跌1.4%。

【23：44】彭博社消息，烏克蘭很有可能贏得歐盟初步支持以成為歐盟成員國。所有歐盟國家需要就開放成員資格的談判達成一致，歐盟委員會下周將提出建議。

【23：27】特斯拉一度上漲5.6%，刷新6月2日以來即市高位至766.64美元，瑞銀集團上調評級至買入，預計其股價存在超過50%的上升空間。

【23：06】道指跌逾200點，成分股波音跌超2.8%領跌，卡特彼勒、高盛、NIKE、迪士尼、摩根大通、美國運通、蘋果、陶氏化學亦最多跌約2%，Salesforce.com則漲超1.3%，家得寶漲超1.6%。

【22：00】道指由跌轉升，最新升13點，報32924點；標指升不足1點，報4116點；納指跌3點，報12082點。

【21：30】道指跌145點，報32765點；標指跌16點，報4099點；納指跌62點或0.5%，報12023點。

【21：01】蔚來首季收入按年增24%符預期 料6月交付量重上萬輛

【20：45】道指期貨微升2點，報32891點；標指期貨跌1點，報4112點；納指期貨跌17點或0.1%，報12598點。

【20：30】美國上周新申失業救濟金人數增至22.9萬 高於預期

【19：57】歐央行維持三大利率不變 7月起結束資產購買計劃 預告下次議息加息25點子

【19：30】瑞信據報放慢內地擴張計劃 延至2024年才開設內地註冊銀行

【18：48】道指期貨升136點，納指期貨升0.6%，標指期貨升20點。

【12：22】道指期貨跌19點，報32891點；標指期貨跌3點，報4112點；納指期貨跌18點或0.1%，報12596點。

【11：57】【AAPL】傳台積電將於今年下半年量產蘋果M2 Pro芯片

【10：46】【美國通脹】IMF：美國通脹料長期處於聯儲局2%的目標水平之上 通脹預期有脫錨風險

【10：13】【金融收購】傳道富銀行有意溢價近三成收購瑞信 惟兩者不作評論

【09：22】【會計監管】德勤據報考慮審計、諮詢業務分家 為行內第二單

【08：46】【美股焦點】諾貝爾獎得主席勒：預言自我實現或令經濟陷衰退

【08：39】【科技股女股神】Cathie Wood︰通脹將會回落 因企業庫存龐大

【08：06】【TWTR】Twitter據報最遲8月初表決馬斯克收購計劃 將分享更多資訊滿足馬斯克要求

【07：55】【中美貿易戰】耶倫料可撤減部分中國貨關稅 但非降通脹靈丹妙藥

【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀

==以下6月8日（周三）股市==

全球最大對冲基金橋水（Bridgewater Associates）創辦人達里奧（Ray Dalio）認為，全球經歷一段滯脹時期後，全球央行將於2024年減息。市場關注環球經濟增長放緩，加上油價向上引發市場擔憂通脹進一步上升，美國10年債息重上3厘，美股低開，其後反覆下挫。

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道指收市跌269點，報32910點；納指跌88點或0.73%，報12086點；標指跌44點，報4115點。英特爾挫5.3%，為表現最差道指成份股。

阿聯酋能源部長警告，隨着中國需求反彈，全球供需平衡可能惡化，如果西方威脅其他國家停止進口俄油，市場狀況將變得更差。紐約期油升2.67%，報122.6美元；布蘭特期油升2.87%，報124.03美元。

美國財長耶倫（Janet Yellen）連續第二天出席國會聽證會，重申8%通脹率不可接受，華府需致力減少財赤 ； 聯儲局訂下的2%通脹指標仍然合適。

經合組織下調今年全球GDP增長預測至3%；同時，把38個已發展經濟體成員國的通脹預測上調，至略低於9%水平。

即市走勢︰

【23：05】東南亞網約車Grab推企業地圖服務GrabMaps 料2025市場規模達10億美元

【22：44】道指跌幅略為收窄，最新跌154點，報33025點；標指挫13點，報4147點；納指轉升18點或0.2%，報12193點。

【22：16】美國4月批發庫存終值報2.2% 與前值相若

【22：15】中概股教育股美股走高 新東方升15%、高途升逾兩成

【21：44】莫德納：Omicron雙價疫苗加強針抗體反應優於原始疫苗

【21：30】道指跌185點，報32994點；標指跌19點，報4141點；納指跌36點或0.3%，報12138點。

【21：20】經合組織下調今年全球GDP增長預測至3% 高通脹最快年底消退

【21：11】阿聯酋警告油價仍遠未達到最高峰 OPEC秘書長：大部分成員國石油產量達到極限

【20：23】道指期貨跌119點，報33046點；標指期貨跌12點，報4146點；納指期貨跌28點或0.2%，報12684點。

【18：00】瑞信警告第二季或錄虧損 據報將進行新一輪裁員

【12：16】道指期貨跌99點，報33080點；標指期貨跌16點，報4144點；納指期貨跌61點或0.5%，報12649點。

【12：13】【TSMC】台積電料今年收入增三成 暫無歐洲建廠計劃

【11：05】【美國加息】橋水達里奧：環球經濟將經歷一段滯脹時期 預期央行將於2024年開始減息

【10：37】【科技股女股神】Cathie Wood旗下ETF今年表現是所有大型ETF發行商中最差 投資者卻對其不離不棄

【08：48】【TWTR】據報馬斯克收購Twitter部分融資討論停頓 因收購進度不明朗

【08：19】【烏克蘭戰爭】美國禁止投資者購買俄羅斯股票及債券

【07：50】【IPO】馬斯克據報稱可能要等三、四年後Starlink才會上市

==以下6月7日（周二）股市==

《華爾街日報》報道，美國證券交易委員會（SEC）有意大幅修改涉及股市運作的監管規則，以提升股市效率與透明度，可能顯著改變美股運作模式。美股反覆向好，截至今晨4時（即收市），道指升264點，報33180點，升幅0.8%；納指升113點，報12175點，升幅0.9%；標指升39點，報4160點，升幅0.9%。

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美零售巨頭Target（美：TGT）昨發盈警，為3周以來第二次下調財政預測，股價跌2.4%。沃爾瑪股價跟隨Target走低，下跌逾1%。

國際油價續高企，帶動能源板塊升逾1.7%，道指成分股雪佛龍上揚逾1.8%， 埃克森美孚漲逾4%，英國石油漲逾3%，雪佛龍亦升逾1.8%。工業及資訊科技類股份升1.2%及1.3%，蘋果升近1.9%，微軟收高1.4%。

美10年期債息早段曾高見3.0621厘，尾市回落逾5個基點，報2.9809厘。

個股方面，美國折扣零售商Target表示，市場需求縮減，盈利短期受影響，將採措施減少過剩庫存，並取消部分訂單，盈利短期內將受影響，並且下調本季度的營業利潤率指引，料營業利潤相當於營業收入的約2%，低於5月18日估計的約5.3%；但下半年的營業利潤收升至約6%。受Target預警影響，沃爾瑪等零售商股價跟跌。

美國財政部長耶倫稱，美國正在積極參與商討建立一個石油買家陣營的可能性，目的是令俄羅斯石油留在全球市場當中，但同時限制俄羅斯的石油收入。她又指，拜登總統預算要求中包含的美國4.7%的通脹預測可能會遭上調。

美國4月貿易逆差錄得871億美元，少於預期的逆差895億美元，前值由逆差1098億美元修正至1077億美元。其中，美國4月進口為3397億美元，前值為3515億美元，4月出口為2526億美元，前值2417.2億美元。

即市走勢︰

【04：01】美國三大股指收漲，納指漲0.94%，標指漲0.95%，道指漲0.8%。鈾板塊漲幅領先，Cameco漲超8%。熱門中概股多數大漲。

【03：48】比特幣重返31000美元上方，跌幅收窄至1%。

【03：37】據紐約時報：美國食品藥品監督管理局（FDA）顧問建議批准諾瓦瓦克斯的新冠疫苗

【03：01】聯儲局公佈的數據顯示，美國4月消費者信貸總額較前月增加381億美元，3月份的數據下修至增長473億美元。消費者信貸折合年率增長10.1%。包括信用卡在內循環信貸餘額增加178億美元，前月飆升256億美元。包括汽車和學生貸款在內的非循環信貸餘額增長203億美元，此前兩個月均有可觀增長

【02：58】美元兌加元持續下挫，續創4月21日以來新低，跌幅擴大至0.37%，現報1.2528。

【02：52】RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn：金價上漲歸因於逢低買盤，此前金價曾跌破1850美元，且美元小幅回落。但市場知道，金價目前上行空間似乎有限，要等著看聯儲局將採取多大力度的措施，或者局方是否會發布任何新聲明

【02：21】布蘭特原油轉漲，現報120.27美元，紐約原油現報118.93美元，跌幅收窄至0.35%。

【02：02】馬斯克暫停為推特獲得新融資的努力。推特一度跌1%後快速回升，現仍漲超1%。

【01：43】紐約8月黃金期貨收漲0.5%，報1852.10美元。

【01：33】道指漲逾100點，成分股Salesforce.com漲逾2.1%，雪佛龍、蘋果、卡特彼勒、NIKE漲逾1%，沃爾瑪仍然跌2.2%。

【01：18】荷蘭合作銀行認為，美國似乎難以避免陷入經濟衰退，要麼由外源性供應衝擊降低商業活動，要麼由美聯儲應對持續高通脹引發。具體時間或將取決於誘發因素是外源性還是內生性。鑒於目前勞動力市場、消費及投資市場強勁，美國更有可能在2023年陷入由內生性因素導致的經濟衰退。

【01：15】道指升98點，升幅為0.3%，報33014點；納指升40點，升幅為0.3%，報12101點；標指升6點，升幅為0.15%，報4127點。

【01：10】IBM宣布退出俄羅斯市場

據今日俄羅斯報道，IBM當地時間7日宣布，由於俄烏衝突，公司將退出俄羅斯市場。首席執行官克里希納表示，已經暫停在俄羅斯的所有業務。當天，公司的俄羅斯網站也顯示，無法讀取內容。報道稱，3月初，IBM就宣布暫停在俄羅斯的商業活動，並終止與俄軍工企業的合作。

【00：36】摩根大通：預計2022年石油需求同比增長260萬桶，達到1.2億桶，比2019年需求量低30萬桶。紐約期油高企於119至120美元，倫敦布蘭特期油即市突破121美元

【00：26】EIA短期能源展望報告：預計2022年紐約原油價格為102.47美元/桶，此前預期為98.20美元/桶。預計2022年布蘭特價格為107.37美元/桶，此前預期為103.35美元/桶。

【00：23】美股反覆向下，道指跌58點或0.18%，此前曾一度跌273點至低見32641點，納指跌0.16%，標指跌0.1%

【00：20】美國財長耶倫：與俄羅斯進行黃金交易可能會被制裁

【00：19】白宮經濟顧問伯恩斯坦表示，拜登總統的國內首要任務是對抗通脹，政府將通過財政政策來配合貨幣政策

【23：59】英鎊兌美元漲幅擴大到0.53%，刷新近四個交易日高位至1.2594

【23：45】歐股集體收跌， 泛歐STOXX 600收跌0.28%，德國DAX30指數跌0.67%，英國富時100指數跌0.12%，法國CAC40指數跌0.74%。

【23：23】英國10年期債息跌6個基點，暫報2.19%。

【21：30】道指跌134點，報11925點，納指跌1.2%，報11922點，標指跌36點，報4085點。

【18：25】道指期貨跌173點，納指期貨跌0.8%，標指期貨跌25點。

【12：23】道指期貨跌138點，報32777點；標指期貨跌19點，報4102點；納指期貨跌75點或0.6%，報12523點。

【10：41】【國際油價】高盛上調布油預測 料第三季度漲至140美元

【10：03】【美國通脹】美國全國經濟研究所：現通脹水平較想像中更接近1980年代高峰

【09：24】【日圓滙價】美債息重上3厘 日圓兌港元再創20年新低見5.92 分析料跌勢持續

【09：07】【AAPL】蘋果WWDC推「先買後付」選項 Affirm急挫半成

【08：40】【TWTR】馬斯克批Twitter對虛假帳戶解釋不足、「如同拒絕他的要求」 Twitter指繼續與馬斯克完成交易 股價跌幅收窄

【08：10】【MSFT】微軟據報正大幅放慢招聘步伐

==以下6月6日（周一）股市==

中美科技股回勇，刺激道指昨早段曾漲335點，惟美10年期債息重上3厘，道指蒸發大部分升幅。本周焦點將落在周五出爐的美國通脹數據，市場料5月CPI按年升幅維持8.3%。

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道指收市升16點，報32915點；納指升48點，報12061點；標指升12點，報4121點。

蘋果公司周一舉行開發者年度大會，宣布推出「蘋果先買後付」（Apple Pay Later）計劃，參加計劃的用戶將分為4期支付產品價格，無須支付任何額外費用及利息。以及升級iOS操作平台。蘋果同時升級iOS操作平台，但並未公布受外界關注的混合擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）的頭戴式設備。蘋果股價升0.52%。

特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克稱整體人手未來12個月將增加，有別之前計劃裁員的言論，股價漲1.6%，報714.84美元。

中概股報喜，滴滴出行（美：DIDI）確認除牌後，內地網絡安全審查據報最快本周結案，憧憬互聯網監管明朗化，刺激美國上市中概股早段大升，其後反覆，滴滴飆24%。

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美國通脹數據周五出爐 料5月CPI按年升幅維持8.3%（附數據一覧表）

【美股焦點】富途控股盤前升逾8% 首季經調整淨利跌47% 付費用戶按年增68%

即市走勢︰

【01：21】蘋果宣佈「現購後付」服務；蘋果支付將在所有接受蘋果支付的地方使用。

【01：20】道指升10點，漲幅為0.03%，報32910點；納指升29點，漲幅為0.25%，報12042點；標指升14點，漲幅為0.34%，報4122點。

【01：07】蘋果發佈IOS 16。蘋果表示IOS 16將擁有新的智能化、個性化設置。並指IOS16將更新鎖屏。行政總裁庫克表示，公司有3400萬名開發者。

【00：50】英國保守黨將於十分鐘後對英國首相約翰遜進行不信任投票，持續至03：00。

【00：47】美股三大指數止跌回升，道指升46點，納指升0.4%，標指升逾0.1%

【00：29】道指和納指轉跌，中概股京東和拼多多維持超過5%漲幅

道指轉跌，成分股安進跌超1.6%，Salesforce.com和NIKE也跌超1.0%，聯合健康、IBM、Travelers Companies Inc.維持超過1%的漲幅。納斯達克100指數轉跌，成分股再生元製藥跌超4.6%，阿斯利康跌3.3%，恩智浦跌2.6%，吉利德科學跌2.4%，生物科技公司Illumina跌2.2%，Netflix跌1.3%，「元宇宙公司」Meta Platform（前身Facebook）跌0.9%，谷歌A和電動汽車生產商Lucid漲1.9%，京東漲5.7%，拼多多漲超5.8%。

【00：19】花旗集團計劃招聘超過4,000名技術人員，幫助其機構客戶在疫情過後轉到線上。

【00：12】Meta旗下Instagram更新敏感內容控制，Meta迅速轉跌，現跌1%至即市低位。

【00：01】推特表示，將持續與馬斯克合作並分享信息以完成交易，計劃以商定的價格完成收購交易。

推特小幅波動，仍跌逾2.6%，早段一度跌逾5%；Meta則迅速轉跌，現跌1%至季度低點。

【23：43】歐股收市上漲，德國DAX30指數漲1.34%，英國富時100指數漲1%，法國CAC40指數漲0.98%。

【22：56】白宮聲明：美國將豁免東南亞四國光伏組件24個月的進口關稅

白宮正式發布聲明，宣布美國將對從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南採購的太陽能組件給予24個月的關稅豁免。同時，白宮宣布，拜登授權使用《國防生產法》（DPA）來加快清潔能源技術的國內生產。

【22：39】美國10年期債息升逾2%，重返3厘水平，現報3.018厘。道指升294點，納指升1.9%，標指升57點。

【22：24】熱門中概股再度領漲美股。納斯達克金龍中國指數上漲7%，理想汽車漲超10%，愛奇藝漲超10%，晶科能源漲9.5%。

【21：30】道指升234點，報33134點，納指升1.6%，報12208點，標指升41點，報4150點。

【18：33】道指期貨升269點，納指升1.5%，標指升44點。

【16：23】美股期貨升幅擴大，道指期貨升282點，報33204點；標指期貨升45點，報4153點；納指期貨升180點或1.4%，報12728點。

【16：05】【滴滴退市】滴滴出行6月2日入表申請從紐交所退市 10日後正式退市、盤前即升50%

【12：23】道指期貨升143點，報33042點；標指期貨升21點，報4130點；納指期貨升89點或0.7%，報12637點。

【11：24】【中美貿易戰】據報拜登擬暫停對東南亞地區太陽能進口徵收新關稅兩年

【08：30】【TSLA】馬斯克︰Tesla員工總數將增加 此前指經濟差要裁員約一成

【08：06】【中美貿易戰】美商務部長︰取消家品、單車等中國貨關稅有道理 鋼鋁關稅要保留

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責任編輯︰梁浩碩