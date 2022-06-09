【美股市況】道指跌幅收窄至50點　納指微升 10年債息重上3厘（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

經合組織下調今年全球GDP增長預測至3%，預計高通脹最快年底消退，但預計不會發生滯脹。

美國10年期債息重返3厘以上水平，於美股早段報3.01厘，按日微升0.04厘。美股早段向下，道指曾跌185點，報32994點，午市跌幅收窄至50點； 納指微升0.1%。

歐央行議息前夕，歐元走高，市場料歐央行將於明日會議上加息0.25厘，啟動加息周期。歐元兌美元於美股早段報1.0737，升0.4%。歐元兌日圓更一度創下143.89的7年高位。

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即市走勢︰

【23：05】東南亞網約車Grab推企業地圖服務GrabMaps 料2025市場規模達10億美元

【22：44】道指跌幅略為收窄，最新跌154點，報33025點；標指挫13點，報4147點；納指轉升18點或0.2%，報12193點。

【22：16】美國4月批發庫存終值報2.2% 與前值相若

【22：15】中概股教育股美股走高 新東方升15%、高途升逾兩成

【21：44】莫德納：Omicron雙價疫苗加強針抗體反應優於原始疫苗

【21：30】道指跌185點，報32994點；標指跌19點，報4141點；納指跌36點或0.3%，報12138點。

【21：20】經合組織下調今年全球GDP增長預測至3% 高通脹最快年底消退

【21：11】阿聯酋警告油價仍遠未達到最高峰 OPEC秘書長：大部分成員國石油產量達到極限

【20：23】道指期貨跌119點，報33046點；標指期貨跌12點，報4146點；納指期貨跌28點或0.2%，報12684點。

【18：00】瑞信警告第二季或錄虧損 據報將進行新一輪裁員

【12：16】道指期貨跌99點，報33080點；標指期貨跌16點，報4144點；納指期貨跌61點或0.5%，報12649點。

【12：13】【TSMC】台積電料今年收入增三成 暫無歐洲建廠計劃

【11：05】【美國加息】橋水達里奧：環球經濟將經歷一段滯脹時期 預期央行將於2024年開始減息

【10：37】【科技股女股神】Cathie Wood旗下ETF今年表現是所有大型ETF發行商中最差 投資者卻對其不離不棄

【08：48】【TWTR】據報馬斯克收購Twitter部分融資討論停頓 因收購進度不明朗

【08：19】【烏克蘭戰爭】美國禁止投資者購買俄羅斯股票及債券

【07：50】【IPO】馬斯克據報稱可能要等三、四年後Starlink才會上市

【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀

==以下6月7日（周二）股市==

《華爾街日報》報道，美國證券交易委員會（SEC）有意大幅修改涉及股市運作的監管規則，以提升股市效率與透明度，可能顯著改變美股運作模式。美股反覆向好，截至今晨4時（即收市），道指升264點，報33180點，升幅0.8%；納指升113點，報12175點，升幅0.9%；標指升39點，報4160點，升幅0.9%。

即睇美股收市：

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美零售巨頭Target（美：TGT）昨發盈警，為3周以來第二次下調財政預測，股價跌2.4%。沃爾瑪股價跟隨Target走低，下跌逾1%。

國際油價續高企，帶動能源板塊升逾1.7%，道指成分股雪佛龍上揚逾1.8%， 埃克森美孚漲逾4%，英國石油漲逾3%，雪佛龍亦升逾1.8%。工業及資訊科技類股份升1.2%及1.3%，蘋果升近1.9%，微軟收高1.4%。

美10年期債息早段曾高見3.0621厘，尾市回落逾5個基點，報2.9809厘。

個股方面，美國折扣零售商Target表示，市場需求縮減，盈利短期受影響，將採措施減少過剩庫存，並取消部分訂單，盈利短期內將受影響，並且下調本季度的營業利潤率指引，料營業利潤相當於營業收入的約2%，低於5月18日估計的約5.3%；但下半年的營業利潤收升至約6%。受Target預警影響，沃爾瑪等零售商股價跟跌。

美國財政部長耶倫稱，美國正在積極參與商討建立一個石油買家陣營的可能性，目的是令俄羅斯石油留在全球市場當中，但同時限制俄羅斯的石油收入。她又指，拜登總統預算要求中包含的美國4.7%的通脹預測可能會遭上調。

美國4月貿易逆差錄得871億美元，少於預期的逆差895億美元，前值由逆差1098億美元修正至1077億美元。其中，美國4月進口為3397億美元，前值為3515億美元，4月出口為2526億美元，前值2417.2億美元。

即市走勢︰

【04：01】美國三大股指收漲，納指漲0.94%，標指漲0.95%，道指漲0.8%。鈾板塊漲幅領先，Cameco漲超8%。熱門中概股多數大漲。

【03：48】比特幣重返31000美元上方，跌幅收窄至1%。

【03：37】據紐約時報：美國食品藥品監督管理局（FDA）顧問建議批准諾瓦瓦克斯的新冠疫苗

【03：01】聯儲局公佈的數據顯示，美國4月消費者信貸總額較前月增加381億美元，3月份的數據下修至增長473億美元。消費者信貸折合年率增長10.1%。包括信用卡在內循環信貸餘額增加178億美元，前月飆升256億美元。包括汽車和學生貸款在內的非循環信貸餘額增長203億美元，此前兩個月均有可觀增長

【02：58】美元兌加元持續下挫，續創4月21日以來新低，跌幅擴大至0.37%，現報1.2528。

【02：52】RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn：金價上漲歸因於逢低買盤，此前金價曾跌破1850美元，且美元小幅回落。但市場知道，金價目前上行空間似乎有限，要等著看聯儲局將採取多大力度的措施，或者局方是否會發布任何新聲明

【02：21】布蘭特原油轉漲，現報120.27美元，紐約原油現報118.93美元，跌幅收窄至0.35%。

【02：02】馬斯克暫停為推特獲得新融資的努力。推特一度跌1%後快速回升，現仍漲超1%。

【01：43】紐約8月黃金期貨收漲0.5%，報1852.10美元。

【01：33】道指漲逾100點，成分股Salesforce.com漲逾2.1%，雪佛龍、蘋果、卡特彼勒、NIKE漲逾1%，沃爾瑪仍然跌2.2%。

【01：18】荷蘭合作銀行認為，美國似乎難以避免陷入經濟衰退，要麼由外源性供應衝擊降低商業活動，要麼由美聯儲應對持續高通脹引發。具體時間或將取決於誘發因素是外源性還是內生性。鑒於目前勞動力市場、消費及投資市場強勁，美國更有可能在2023年陷入由內生性因素導致的經濟衰退。

【01：15】道指升98點，升幅為0.3%，報33014點；納指升40點，升幅為0.3%，報12101點；標指升6點，升幅為0.15%，報4127點。

【01：10】IBM宣布退出俄羅斯市場

據今日俄羅斯報道，IBM當地時間7日宣布，由於俄烏衝突，公司將退出俄羅斯市場。首席執行官克里希納表示，已經暫停在俄羅斯的所有業務。當天，公司的俄羅斯網站也顯示，無法讀取內容。報道稱，3月初，IBM就宣布暫停在俄羅斯的商業活動，並終止與俄軍工企業的合作。

【00：36】摩根大通：預計2022年石油需求同比增長260萬桶，達到1.2億桶，比2019年需求量低30萬桶。紐約期油高企於119至120美元，倫敦布蘭特期油即市突破121美元

【00：26】EIA短期能源展望報告：預計2022年紐約原油價格為102.47美元/桶，此前預期為98.20美元/桶。預計2022年布蘭特價格為107.37美元/桶，此前預期為103.35美元/桶。

【00：23】美股反覆向下，道指跌58點或0.18%，此前曾一度跌273點至低見32641點，納指跌0.16%，標指跌0.1%

【00：20】美國財長耶倫：與俄羅斯進行黃金交易可能會被制裁

【00：19】白宮經濟顧問伯恩斯坦表示，拜登總統的國內首要任務是對抗通脹，政府將通過財政政策來配合貨幣政策

【23：59】英鎊兌美元漲幅擴大到0.53%，刷新近四個交易日高位至1.2594

【23：45】歐股集體收跌， 泛歐STOXX 600收跌0.28%，德國DAX30指數跌0.67%，英國富時100指數跌0.12%，法國CAC40指數跌0.74%。

【23：23】英國10年期債息跌6個基點，暫報2.19%。

【21：30】道指跌134點，報11925點，納指跌1.2%，報11922點，標指跌36點，報4085點。

【18：25】道指期貨跌173點，納指期貨跌0.8%，標指期貨跌25點。

【12：23】道指期貨跌138點，報32777點；標指期貨跌19點，報4102點；納指期貨跌75點或0.6%，報12523點。

【10：41】【國際油價】高盛上調布油預測 料第三季度漲至140美元

【10：03】【美國通脹】美國全國經濟研究所：現通脹水平較想像中更接近1980年代高峰

【09：24】【日圓滙價】美債息重上3厘 日圓兌港元再創20年新低見5.92 分析料跌勢持續

【09：07】【AAPL】蘋果WWDC推「先買後付」選項 Affirm急挫半成

【08：40】【TWTR】馬斯克批Twitter對虛假帳戶解釋不足、「如同拒絕他的要求」 Twitter指繼續與馬斯克完成交易 股價跌幅收窄

【08：10】【MSFT】微軟據報正大幅放慢招聘步伐

==以下6月6日（周一）股市==

中美科技股回勇，刺激道指昨早段曾漲335點，惟美10年期債息重上3厘，道指蒸發大部分升幅。本周焦點將落在周五出爐的美國通脹數據，市場料5月CPI按年升幅維持8.3%。

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道指收市升16點，報32915點；納指升48點，報12061點；標指升12點，報4121點。

蘋果公司周一舉行開發者年度大會，宣布推出「蘋果先買後付」（Apple Pay Later）計劃，參加計劃的用戶將分為4期支付產品價格，無須支付任何額外費用及利息。以及升級iOS操作平台。蘋果同時升級iOS操作平台，但並未公布受外界關注的混合擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）的頭戴式設備。蘋果股價升0.52%。

特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克稱整體人手未來12個月將增加，有別之前計劃裁員的言論，股價漲1.6%，報714.84美元。

中概股報喜，滴滴出行（美：DIDI）確認除牌後，內地網絡安全審查據報最快本周結案，憧憬互聯網監管明朗化，刺激美國上市中概股早段大升，其後反覆，滴滴飆24%。

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美國通脹數據周五出爐 料5月CPI按年升幅維持8.3%（附數據一覧表）

【美股焦點】富途控股盤前升逾8% 首季經調整淨利跌47% 付費用戶按年增68%

即市走勢︰

【01：21】蘋果宣佈「現購後付」服務；蘋果支付將在所有接受蘋果支付的地方使用。

【01：20】道指升10點，漲幅為0.03%，報32910點；納指升29點，漲幅為0.25%，報12042點；標指升14點，漲幅為0.34%，報4122點。

【01：07】蘋果發佈IOS 16。蘋果表示IOS 16將擁有新的智能化、個性化設置。並指IOS16將更新鎖屏。行政總裁庫克表示，公司有3400萬名開發者。

【00：50】英國保守黨將於十分鐘後對英國首相約翰遜進行不信任投票，持續至03：00。

【00：47】美股三大指數止跌回升，道指升46點，納指升0.4%，標指升逾0.1%

【00：29】道指和納指轉跌，中概股京東和拼多多維持超過5%漲幅

道指轉跌，成分股安進跌超1.6%，Salesforce.com和NIKE也跌超1.0%，聯合健康、IBM、Travelers Companies Inc.維持超過1%的漲幅。納斯達克100指數轉跌，成分股再生元製藥跌超4.6%，阿斯利康跌3.3%，恩智浦跌2.6%，吉利德科學跌2.4%，生物科技公司Illumina跌2.2%，Netflix跌1.3%，「元宇宙公司」Meta Platform（前身Facebook）跌0.9%，谷歌A和電動汽車生產商Lucid漲1.9%，京東漲5.7%，拼多多漲超5.8%。

【00：19】花旗集團計劃招聘超過4,000名技術人員，幫助其機構客戶在疫情過後轉到線上。

【00：12】Meta旗下Instagram更新敏感內容控制，Meta迅速轉跌，現跌1%至即市低位。

【00：01】推特表示，將持續與馬斯克合作並分享信息以完成交易，計劃以商定的價格完成收購交易。

推特小幅波動，仍跌逾2.6%，早段一度跌逾5%；Meta則迅速轉跌，現跌1%至季度低點。

【23：43】歐股收市上漲，德國DAX30指數漲1.34%，英國富時100指數漲1%，法國CAC40指數漲0.98%。

【22：56】白宮聲明：美國將豁免東南亞四國光伏組件24個月的進口關稅

白宮正式發布聲明，宣布美國將對從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南採購的太陽能組件給予24個月的關稅豁免。同時，白宮宣布，拜登授權使用《國防生產法》（DPA）來加快清潔能源技術的國內生產。

【22：39】美國10年期債息升逾2%，重返3厘水平，現報3.018厘。道指升294點，納指升1.9%，標指升57點。

【22：24】熱門中概股再度領漲美股。納斯達克金龍中國指數上漲7%，理想汽車漲超10%，愛奇藝漲超10%，晶科能源漲9.5%。

【21：30】道指升234點，報33134點，納指升1.6%，報12208點，標指升41點，報4150點。

【18：33】道指期貨升269點，納指升1.5%，標指升44點。

【16：23】美股期貨升幅擴大，道指期貨升282點，報33204點；標指期貨升45點，報4153點；納指期貨升180點或1.4%，報12728點。

【16：05】【滴滴退市】滴滴出行6月2日入表申請從紐交所退市 10日後正式退市、盤前即升50%

【12：23】道指期貨升143點，報33042點；標指期貨升21點，報4130點；納指期貨升89點或0.7%，報12637點。

【11：24】【中美貿易戰】據報拜登擬暫停對東南亞地區太陽能進口徵收新關稅兩年

【08：30】【TSLA】馬斯克︰Tesla員工總數將增加 此前指經濟差要裁員約一成

【08：06】【中美貿易戰】美商務部長︰取消家品、單車等中國貨關稅有道理 鋼鋁關稅要保留

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責任編輯︰梁浩碩