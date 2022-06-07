  • 29°C
香港時間 : 2022607日 (二) 01:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股市況】美10年期債息重返3厘　道指升幅大幅收窄 納指升0.4%（不斷更新）

股市 00:52 2022/06/07

分享：

分享：

外圍氣氛向好，美股走高，道指升近300點，納指升近2%。美國周一並未有重要數據公布，至於本周焦點將落在周五出爐的美國通脹數據，市場料5月CPI按年升幅維持8.3%。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美國通脹數據周五出爐　料5月CPI按年升幅維持8.3%（附數據一覧表）

【美股焦點】富途控股盤前升逾8%　首季經調整淨利跌47%　付費用戶按年增68%

即市走勢︰

【00：50】英國保守黨將於十分鐘後對英國首相約翰遜進行不信任投票，持續至03:00。

【00：47】美股三大指數止跌回升，道指升46點，納指升0.4%，標指升逾0.1%

【00：29】道指和納指轉跌，中概股京東和拼多多維持超過5%漲幅

道指轉跌，成分股安進跌超1.6%，Salesforce.com和NIKE也跌超1.0%，聯合健康、IBM、Travelers Companies Inc.維持超過1%的漲幅。納斯達克100指數轉跌，成分股再生元製藥跌超4.6%，阿斯利康跌3.3%，恩智浦跌2.6%，吉利德科學跌2.4%，生物科技公司Illumina跌2.2%，Netflix跌1.3%，「元宇宙公司」Meta Platform（前身Facebook）跌0.9%，谷歌A和電動汽車生產商Lucid漲1.9%，京東漲5.7%，拼多多漲超5.8%。

【00：19】花旗集團計劃招聘超過4,000名技術人員，幫助其機構客戶在疫情過後轉到線上。

【00：12】Meta旗下Instagram更新敏感內容控制，Meta迅速轉跌，現跌1%至即市低位。

【00：01】推特表示，將持續與馬斯克合作並分享信息以完成交易，計劃以商定的價格完成收購交易。
推特小幅波動，仍跌逾2.6%，早段一度跌逾5%；Meta則迅速轉跌，現跌1%至季度低點。

【23：43】歐股收市上漲，德國DAX30指數漲1.34%，英國富時100指數漲1%，法國CAC40指數漲0.98%。

【22：56】白宮聲明：美國將豁免東南亞四國光伏組件24個月的進口關稅

白宮正式發布聲明，宣布美國將對從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南採購的太陽能組件給予24個月的關稅豁免。同時，白宮宣布，拜登授權使用《國防生產法》(DPA)來加快清潔能源技術的國內生產。

【22：39】美國10年期債息升逾2%，重返3厘水平，現報3.018厘。道指升294點，納指升1.9%，標指升57點。

【22：24】熱門中概股再度領漲美股。納斯達克金龍中國指數上漲7%，理想汽車漲超10%，愛奇藝漲超10%，晶科能源漲9.5%。

【21：30】道指升234點，報33134點，納指升1.6%，報12208點，標指升41點，報4150點。

【18：33】道指期貨升269點，納指升1.5%，標指升44點。

【16：23】美股期貨升幅擴大，道指期貨升282點，報33204點；標指期貨升45點，報4153點；納指期貨升180點或1.4%，報12728點。

【16：05】【滴滴退市】滴滴出行6月2日入表申請從紐交所退市　10日後正式退市、盤前即升50%

【12：23】道指期貨升143點，報33042點；標指期貨升21點，報4130點；納指期貨升89點或0.7%，報12637點。

【11：24】【中美貿易戰】據報拜登擬暫停對東南亞地區太陽能進口徵收新關稅兩年

【08：30】【TSLA】馬斯克︰Tesla員工總數將增加　此前指經濟差要裁員約一成

【08：06】【中美貿易戰】美商務部長︰取消家品、單車等中國貨關稅有道理　鋼鋁關稅要保留

【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +8
    +7

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 港股

下一篇文章

【指數換馬】安森美半導體DrPepper成標普500新貴　6月21日生效、股價均升4%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Bitcoin】兩年前料見40萬美元、今看淡跌至8000美元　比特幣機構投資者：加密幣未能成機構可信賴投資
【Bitcoin】兩年前料見40萬美元、今看淡跌至8000美元　比特幣機構投資者：加密幣未能成機構可信賴投資
【新股IPO】GOGOX據報成功通過聆訊　計劃於6月13日建簿
【新股IPO】GOGOX據報成功通過聆訊　計劃於6月13日建簿
【電子支付】WeChatPayHK加強跨境匯款服務　逾100間內地銀行可收款
【電子支付】WeChatPayHK加強跨境匯款服務　逾100間內地銀行可收款
【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【電子消費券2022】傳第二期5000元電子消費券最快6月中申請　7月初派發
【電子消費券2022】傳第二期5000元電子消費券最快6月中申請　7月初派發
【獨家專訪】任志剛：聯繫匯率為國家效力不應輕易放棄　分析加息美股高危、港股或受惠
【獨家專訪】任志剛：聯繫匯率為國家效力不應輕易放棄　分析加息美股高危、港股或受惠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款