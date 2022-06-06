  • 30°C
香港時間 : 2022606日 (一) 13:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【可持續發展】中電與中電源動及ESR簽合作備忘錄　於香港及大灣區發展可持續數據中心及物流中心發展

股市 12:26 2022/06/06

分享：

分享：

【可持續發展】中電與中電源動及ESR簽合作備忘錄　於香港及大灣區發展可持續數據中心及物流中心發展

中電控股 （00002） 中華電力、中電源動及ESR集團 （01821） 附屬ESR HK簽署合作備忘錄，共同於香港及大灣區發展可持續的數據中心及物流中心，推動香港及大灣區實現碳中和的目標。

百威亞太錦州工廠年內將達碳中和　3工廠去年已實現100%可再生電力釀造【下一頁】

中華電力將為ESR提供一站式能源管理方案和支援措施，包括安排能源審核、綠適樓宇基金及節能設備升級計劃等，以資助提升硬件設備，為其在香港的數據中心及物流項目達致更佳能源效益及減碳效果。ESR透過參加中電可再生能源證書計劃，進一步減少其香港項目的整體碳排放。另一方面，中電源動將與ESR探討將有關的能源方案和服務應用在香港及大灣區的發展項目。

中華電力總裁蔣東強表示，中華電力十分高興與ESR合作，為其發展項目策劃一站式的能源效益方案和支援措施，中華電力會繼續與工商界合作，協助他們節能減碳。

相關文章：【香港總商會】中電阮蘇少湄膺選香港總商會新任主席　接替王冬勝

相關文章：【可持續發展】信置與科大合作推全方位淨零碳路線圖《減碳藍圖》　冀將用電量強度較2018年減少30%

相關文章：【ESG】屈臣氏更新可持續發展目標　冀2030年降溫室氣體排放量五成

【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀

港股 ESR（01821） 碳中和 電力 可持續發展 中電 大灣區 香港 中電控股（00002）

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨升143點　納指期貨升0.7%（不斷更新）

下一篇文章

港股有力突破兩萬二？即睇恒指、科指、科技股點炒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Bitcoin】兩年前料見40萬美元、今看淡跌至8000美元　比特幣機構投資者：加密幣未能成機構可信賴投資
【Bitcoin】兩年前料見40萬美元、今看淡跌至8000美元　比特幣機構投資者：加密幣未能成機構可信賴投資
【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【MPF】保險代理偽冒強積金計劃成員簽名　遭保監局禁重投業界至2024年7月
【MPF】保險代理偽冒強積金計劃成員簽名　遭保監局禁重投業界至2024年7月
【電子消費券2022】傳第二期5000元電子消費券最快6月中申請　7月初派發
【電子消費券2022】傳第二期5000元電子消費券最快6月中申請　7月初派發
【電子支付】WeChatPayHK加強跨境匯款服務　逾100間內地銀行可收款
【電子支付】WeChatPayHK加強跨境匯款服務　逾100間內地銀行可收款
【美國經濟數據】美國5月非農就業人口增加39萬人勝預期　失業率按月持平錄3.6%
【美國經濟數據】美國5月非農就業人口增加39萬人勝預期　失業率按月持平錄3.6%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款