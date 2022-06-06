▲ 【可持續發展】中電與中電源動及ESR簽合作備忘錄 於香港及大灣區發展可持續數據中心及物流中心發展

中電控股 （00002） 中華電力、中電源動及ESR集團 （01821） 附屬ESR HK簽署合作備忘錄，共同於香港及大灣區發展可持續的數據中心及物流中心，推動香港及大灣區實現碳中和的目標。

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中華電力將為ESR提供一站式能源管理方案和支援措施，包括安排能源審核、綠適樓宇基金及節能設備升級計劃等，以資助提升硬件設備，為其在香港的數據中心及物流項目達致更佳能源效益及減碳效果。ESR透過參加中電可再生能源證書計劃，進一步減少其香港項目的整體碳排放。另一方面，中電源動將與ESR探討將有關的能源方案和服務應用在香港及大灣區的發展項目。

中華電力總裁蔣東強表示，中華電力十分高興與ESR合作，為其發展項目策劃一站式的能源效益方案和支援措施，中華電力會繼續與工商界合作，協助他們節能減碳。

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