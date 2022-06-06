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【ET一周開倉】永達汽車（03669）、中銀香港（02388）、麥當勞（MCD.US）

股市 12:33 2022/06/06

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每周首個交易日，做好一周投資部署！《ET一周開倉》本周精選2隻港股，及跟進1隻美股買賣策略，分別為永達汽車 （03669） 、中銀香港 （02388） 、麥當勞（MCD.US） →【即睇買賣策略

3隻股份於推介日（2022年6月6日）的前收市價：

  • 永達汽車 （03669） ：8.78元
  • 中銀香港 （02388） ：30.2元
  • 麥當勞（MCD.US）：248.36美元

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署*

 

欄名 : ET一周開倉

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