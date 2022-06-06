【ET一周開倉】永達汽車（03669）、中銀香港（02388）、麥當勞（MCD.US） 股市 12:33 2022/06/06 分享： 分享： 每周首個交易日，做好一周投資部署！《ET一周開倉》本周精選2隻港股，及跟進1隻美股買賣策略，分別為永達汽車 （03669） 、中銀香港 （02388） 、麥當勞（MCD.US） →【即睇買賣策略】 3隻股份於推介日（2022年6月6日）的前收市價： 永達汽車 （03669） ：8.78元 中銀香港 （02388） ：30.2元 麥當勞（MCD.US）：248.36美元 *每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署* 欄名 : ET一周開倉 相關文章 【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀（附time code） 今日 【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀（附time code） 【ET一周開倉】領展、港鐵、花旗集團 2022/05/30 【ET一周開倉】領展、港鐵、花旗集團 【ET一周開倉】聯想（00992）、長實（01113）、金寶湯（CPB） 今星期埋單計數 2022/05/27 【ET一周開倉】聯想（00992）、長實（01113）、金寶湯（CPB） 今星期埋單計數 【ET一周開倉】滙豐控股（00005）、李寧（02331）、美國航空（AAL.US） 2022/04/25 【ET一周開倉】滙豐控股（00005）、李寧（02331）、美國航空（AAL.US） 你可能感興趣 【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀（附time code） 今日 11:14 【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀（附time code） 【ET一周開倉】領展、港鐵、花旗集團 11:09 2022/05/30 【ET一周開倉】領展、港鐵、花旗集團 【ET一周開倉】聯想（00992）、長實（01113）、金寶湯（CPB） 今星期埋單計數 18:30 2022/05/27 【ET一周開倉】聯想（00992）、長實（01113）、金寶湯（CPB） 今星期埋單計數 最新專欄文章 更多 【ET一周開倉】領展、港鐵、花旗集團 2022/05/30 【ET一周開倉】領展、港鐵、花旗集團 【ET一周開倉】聯想（00992）、長實（01113）、金寶湯（CPB） 今星期埋單計數 2022/05/27 【ET一周開倉】聯想（00992）、長實（01113）、金寶湯（CPB） 今星期埋單計數 【ET一周開倉】滙豐控股（00005）、李寧（02331）、美國航空（AAL.US） 2022/04/25 【ET一周開倉】滙豐控股（00005）、李寧（02331）、美國航空（AAL.US） 【ET一周開倉】中國建材（03323）、中海油（00883）、惠普（HPQ.US） 2022/04/11 【ET一周開倉】中國建材（03323）、中海油（00883）、惠普（HPQ.US） 【ET一周開倉】中信証券（06030）、領展（00823）、蘋果（AAPL.US） 今個星期埋單計數 2022/04/08 【ET一周開倉】中信証券（06030）、領展（00823）、蘋果（AAPL.US） 今個星期埋單計數 買入 分段買入 低吸 收息股 本地銀行股 汽車經銷股 餐飲股 麥當勞（McDonald’s，美︰MCD） 永達汽車（03669） 麥當勞