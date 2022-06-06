【NFT】無聊猿母公司Discord帳戶被駭　損失約282萬港元

▲ 著名NFT品牌「無聊猿」（Bored Ape Yacht Club），其母公司Yuga Labs的Discord帳戶驚傳被駭，並發出網路釣魚攻擊，導致價值近36.4萬美元（約282萬港元）的NFT遭竊。（官網截圖）

NFT近年成為不少人的投資物品，但隨著其熱潮普及和價值上升，NFT的網路偷竊案件亦不斷上升，NFT交易的安全性也逾受質疑。

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著名NFT品牌「無聊猿」（Bored Ape Yacht Club），其母公司Yuga Labs的Discord帳戶驚傳被駭，並發出網路釣魚攻擊，導致價值近36.4萬美元（約282萬港元）的NFT遭竊。



根據《CoinDesk》報道，事件源於「無聊猿」社區經理Boris Vagner的Discord賬戶被黑客盜用，在「無聊猿」官方Discord及其相關的元宇宙項目發布釣魚連結。其後有網民率先曝光事件，預估有145 ETH（約203萬港元）隨NFT一同被盜，並發現被盜資金轉入了四個不同的加密貨幣錢包。

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在事件曝光後10小時，「無聊猿」官方Twitter發文證實此次的「釣魚攻擊」，表示共有價值200 ETH（約282萬港元）的NFT受到影響，亦再次提醒用戶，官方不會額外向用戶提供免費贈品。



事實上，這已是近年來第三次有黑客冒充Yuga Labs官方人員的事件，「無聊猿」共同創辦人Gordon Goner更對此表示，「Discord並不適用於Web 3社區，我們需要一個能更好將安全放在首位的平台。」，暗諷Discord安全性不足。

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責任編輯：黃顯晴

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